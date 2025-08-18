https://ria.ru/20250818/tramp-2036169836.html

Трамп заявил, что обсудил множество тем с Зеленским

Трамп заявил, что обсудил множество тем с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп заявил, что обсудил множество тем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с Владимиром Зеленским обсудил с ним множество тем в Белом доме. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T22:03:00+03:00

2025-08-18T22:03:00+03:00

2025-08-18T22:24:00+03:00

дональд трамп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

смоленская аэс

владимир зеленский

петер сийярто

венгрия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036171874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b04978430f7d1379183813a21d96badb.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с Владимиром Зеленским обсудил с ним множество тем в Белом доме.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС."Я только что встретился с Зеленским, и... мы обсудили множество тем", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп о переговорах с Зеленским Трамп о переговорах с Зеленским 2025-08-18T22:03 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, смоленская аэс, владимир зеленский, петер сийярто, венгрия, украина, россия, в мире