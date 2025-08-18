Рейтинг@Mail.ru
22:03 18.08.2025 (обновлено: 22:24 18.08.2025)
Трамп заявил, что обсудил множество тем с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с Владимиром Зеленским обсудил с ним множество тем в Белом доме. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с Владимиром Зеленским обсудил с ним множество тем в Белом доме.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС."Я только что встретился с Зеленским, и... мы обсудили множество тем", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его встречи с Владимиром Зеленским обсудил с ним множество тем в Белом доме.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
"Я только что встретился с Зеленским, и... мы обсудили множество тем", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Заголовок открываемого материала