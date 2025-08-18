Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 18.08.2025 (обновлено: 09:10 19.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036168621.html
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-18T21:56:00+03:00
2025-08-19T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
евросоюз
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036172435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_580d19800d483280e4f96318eb99414d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС."Мы придем к договоренностям сегодня, я думаю, почти по всему, включая, возможно, вопросы безопасности", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
европа
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о договоренностях по итогам встречи с лидерами ЕС
Трамп о договоренностях по итогам встречи с лидерами ЕС
2025-08-18T21:56
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036172435_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ceacd938271ff448f5f49bd9e11183b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой

Трамп рассчитывает, что переговоры с Европой приведут к трехсторонней встрече

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.
"Мы придем к договоренностям сегодня, я думаю, почти по всему, включая, возможно, вопросы безопасности", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаЕвросоюзРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала