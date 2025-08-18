https://ria.ru/20250818/tramp-2036168621.html

Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой

Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-18T21:56:00+03:00

2025-08-18T21:56:00+03:00

2025-08-19T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

европа

евросоюз

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036172435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_580d19800d483280e4f96318eb99414d.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС."Мы придем к договоренностям сегодня, я думаю, почти по всему, включая, возможно, вопросы безопасности", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.

https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

европа

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп о договоренностях по итогам встречи с лидерами ЕС Трамп о договоренностях по итогам встречи с лидерами ЕС 2025-08-18T21:56 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, евросоюз, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сша