Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп рассчитывает на трехстороннюю встречу после переговоров с Европой
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС."Мы придем к договоренностям сегодня, я думаю, почти по всему, включая, возможно, вопросы безопасности", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
