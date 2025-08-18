https://ria.ru/20250818/tramp-2036155982.html
США хотят помогать Европе с гарантиями безопасности для Киева, заявил Трамп
США хотят помогать Европе с гарантиями безопасности для Киева, заявил Трамп
США хотят помогать Европе с гарантиями безопасности для Киева, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США согласны помогать Европе в предоставлении гарантий безопасности Украине.
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США согласны помогать Европе в предоставлении гарантий безопасности Украине."Они хотят дать защиту, очень сильно. И мы хотим им помочь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на на соответствующий вопрос.
Новости
ru-RU
