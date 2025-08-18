https://ria.ru/20250818/tramp-2036155130.html
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины нужна трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром...
2025-08-18
2025-08-18T20:48:00+03:00
2025-08-18T20:54:00+03:00
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
в мире
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины нужна трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным."Мы (с Путиным - ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
украина
сша
россия
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования конфликта на Украине