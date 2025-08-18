Рейтинг@Mail.ru
20:48 18.08.2025 (обновлено: 20:54 18.08.2025)
Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины нужна трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным."Мы (с Путиным - ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины нужна трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.
"Мы (с Путиным - ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
УкраинаДональд ТрампСШАРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
