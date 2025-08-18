https://ria.ru/20250818/tramp-2036155130.html

Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине

Трамп призвал к трехсторонней встрече для урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения конфликта вокруг Украины нужна трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным."Мы (с Путиным - ред.) созвонимся сразу послед встреч. У нас может быть или не быть трехсторонняя встреча. Если не будет трехсторонней встречи, бои продолжатся. Если будет, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме.

