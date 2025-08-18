Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен позвонить Путину после встречи с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025
20:46 18.08.2025 (обновлено: 21:04 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036154639.html
Трамп намерен позвонить Путину после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту РФ Владимиру Путину."Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч... он (президент РФ Владимир Путин - ред.) ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – сказал президент США.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч... он (президент РФ Владимир Путин - ред.) ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – сказал президент США.
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
ЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинСШАРоссияВ миреВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
