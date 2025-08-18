https://ria.ru/20250818/tramp-2036153921.html

Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ

Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ - РИА Новости, 18.08.2025

Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ

Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:43:00+03:00

2025-08-18T20:43:00+03:00

2025-08-18T21:14:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_192:0:2879:1512_1920x0_80_0_0_467aebdef3be5ea4d6b2ed78c0aee021.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров.Зеленского после его предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.Газета Daily Mail пишет, что теперь Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечает, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером.Телеканал CNN называет обсуждение костюма "легким моментом", который произошел в преддверии напряженных дискуссий о войне и мире в Овальном кабинете.Газета Wall Street Journal пишет, что Зеленский был не только одет в более строгий костюм, но и был готов сказать много приятных слов в адрес ТрампаГазета Washington Post пишет, что журналист Брайан Гленн, критиковавший одежду Зеленского в феврале, на это раз назвал ее "великолепной". Последнее слово в дебатах о костюме осталось за Зеленским, добавляет издание.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036128692.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, сша, в мире