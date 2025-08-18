Рейтинг@Mail.ru
Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ
20:43 18.08.2025
Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ
Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров.Зеленского после его предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.Газета Daily Mail пишет, что теперь Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечает, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером.Телеканал CNN называет обсуждение костюма "легким моментом", который произошел в преддверии напряженных дискуссий о войне и мире в Овальном кабинете.Газета Wall Street Journal пишет, что Зеленский был не только одет в более строгий костюм, но и был готов сказать много приятных слов в адрес ТрампаГазета Washington Post пишет, что журналист Брайан Гленн, критиковавший одежду Зеленского в феврале, на это раз назвал ее "великолепной". Последнее слово в дебатах о костюме осталось за Зеленским, добавляет издание.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров.
Зеленского после его предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.
Газета Daily Mail пишет, что теперь Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечает, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером.
Телеканал CNN называет обсуждение костюма "легким моментом", который произошел в преддверии напряженных дискуссий о войне и мире в Овальном кабинете.
Газета Wall Street Journal пишет, что Зеленский был не только одет в более строгий костюм, но и был готов сказать много приятных слов в адрес Трампа
Газета Washington Post пишет, что журналист Брайан Гленн, критиковавший одежду Зеленского в феврале, на это раз назвал ее "великолепной". Последнее слово в дебатах о костюме осталось за Зеленским, добавляет издание.
