Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:32:00+03:00
2025-08-18T20:32:00+03:00
2025-08-18T20:35:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Возможно, мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы встречаемся с семью лидерами семи стран, и мы будем это обсуждать", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
