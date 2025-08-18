Рейтинг@Mail.ru
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 18.08.2025 (обновлено: 20:35 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036150880.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:32:00+03:00
2025-08-18T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036146779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685ee869ea27632825740c14b87a3789.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Возможно, мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы встречаемся с семью лидерами семи стран, и мы будем это обсуждать", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036146779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2729ac420eeab5e25c4acc1b6e3727f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине

Трамп заявил, что о гарантиях Европы Киеву объявят после встречи с лидерами ЕС

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Возможно, мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы встречаемся с семью лидерами семи стран, и мы будем это обсуждать", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала