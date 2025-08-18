https://ria.ru/20250818/tramp-2036150880.html

Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине

Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине

После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. После встречи с главами стран ЕС в Белом доме может быть объявлено о возможном присутствии европейских сил на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Возможно, мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы встречаемся с семью лидерами семи стран, и мы будем это обсуждать", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

