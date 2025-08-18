https://ria.ru/20250818/tramp-2036149646.html
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:27:00+03:00
2025-08-18T20:27:00+03:00
2025-08-18T20:45:00+03:00
в мире
встреча путина и трампа на аляске
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036149055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b040cd463a6be43c14ba48c23478a6a1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым."У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.Трамп добавил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания конфликта."Думаю, весь мир устал от этого, и мы собираемся положить этому конец. Знаете, я уже завершил шесть войн, и думал, что эта, пожалуй, окажется самой лёгкой. Но она вовсе не самая лёгкая. Это тяжёлый конфликт", - добавил президент США.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036128692.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036149055_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dc14c179fb0fb779a442135cbb8ed2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, встреча путина и трампа на аляске, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине
Трамп заявил о необходимости устойчивого урегулирования на Украине