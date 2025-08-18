Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.08.2025
20:27 18.08.2025 (обновлено: 20:45 18.08.2025)
Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым."У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.Трамп добавил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания конфликта."Думаю, весь мир устал от этого, и мы собираемся положить этому конец. Знаете, я уже завершил шесть войн, и думал, что эта, пожалуй, окажется самой лёгкой. Но она вовсе не самая лёгкая. Это тяжёлый конфликт", - добавил президент США.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым.
"У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Трамп добавил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания конфликта.
"Думаю, весь мир устал от этого, и мы собираемся положить этому конец. Знаете, я уже завершил шесть войн, и думал, что эта, пожалуй, окажется самой лёгкой. Но она вовсе не самая лёгкая. Это тяжёлый конфликт", - добавил президент США.
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского на переговорах с Трампом
