Трамп призвал к устойчивому урегулированию на Украине

2025-08-18T20:27:00+03:00

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым."У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.Трамп добавил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания конфликта."Думаю, весь мир устал от этого, и мы собираемся положить этому конец. Знаете, я уже завершил шесть войн, и думал, что эта, пожалуй, окажется самой лёгкой. Но она вовсе не самая лёгкая. Это тяжёлый конфликт", - добавил президент США.

