Трамп ожидает, что встреча с Зеленским пройдет хорошо - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 18.08.2025 (обновлено: 20:29 18.08.2025)
Трамп ожидает, что встреча с Зеленским пройдет хорошо
в мире
специальная военная операция на украине
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским и перед последующей встречей с европейскими лидерами выразил надежду на то, что предстоящие переговоры пройдут хорошо."Думаю, что у нас будет хорошая встреча", - сказал он в Овальном кабинете.Трамп в ходе встречи с Зеленским также заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским и перед последующей встречей с европейскими лидерами выразил надежду на то, что предстоящие переговоры пройдут хорошо.
"Думаю, что у нас будет хорошая встреча", - сказал он в Овальном кабинете.
Трамп в ходе встречи с Зеленским также заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
