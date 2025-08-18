https://ria.ru/20250818/tramp-2036148348.html
Трамп ожидает, что встреча с Зеленским пройдет хорошо
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским и перед последующей встречей с европейскими лидерами выразил надежду на то, что предстоящие переговоры пройдут хорошо."Думаю, что у нас будет хорошая встреча", - сказал он в Овальном кабинете.Трамп в ходе встречи с Зеленским также заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине.
