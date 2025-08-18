https://ria.ru/20250818/tramp-2036061228.html

Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение, пишет Bloomberg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп почти не оставил Владимиру Зеленскому пространства для манёвра после прошедшего на Аляске саммита РФ-США, Зеленскому теперь остаётся либо принять условия урегулирования конфликта на Украине, включающие в себя отказ от территорий, либо "навлечь на себя гнев" американского лидера, пишет агентство Блумберг. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны... на Украине, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за туманные гарантии безопасности... Это экзистенциальна дилемма, с которой сталкивается (Зеленский - ред.), отправляясь в понедельник в Вашингтон на переговоры с президентом США. Сразу после саммита на Аляске с Владимиром Путиным... Трамп оставил Зеленскому мало пространства для манёвра", - пишет Блумберг. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.

