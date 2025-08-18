https://ria.ru/20250818/tatuirovki-2035315476.html

На мумии женщины из Сибири возрастом 2000 лет обнаружены скрытые татуировки

18.08.2025

На мумии женщины из Сибири возрастом 2000 лет обнаружены скрытые татуировки

Международная группа ученых нашла на теле знаменитой алтайской мумии ранее неизвестные татуировки. Опубликованные результаты исследования позволили не только...

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Международная группа ученых нашла на теле знаменитой алтайской мумии ранее неизвестные татуировки. Опубликованные результаты исследования позволили не только выявить изображения на руках и предплечьях женщины, жившей несколько тысяч лет назад, но и определить методы их нанесения."Ледяные мумии" АлтаяВ VI — III веках до нашей эры обширные территории современного Алтая населяли племена пазырыкской культуры. Этнически они были родственны воинственным скифам — изобретателям "звериного стиля" в искусстве. Пазырыкцы занимались скотоводством, вели полукочевой образ жизни, а также хоронили своих умерших в глубоких погребальных камерах, застеленных деревом или бревнами, которые затем засыпали камнями и грунтом.Суровый климат сделал эти захоронения поистине уникальными — превратил умерших в "ледяные мумии".Самый известный такой пример — алтайская принцесса, мумия молодой женщины возрастом примерно 30 лет. Ее захоронение обнаружили во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году.Искусство "звериного стиля"Анализ алтайской принцессы, а также более ранних "ледяных мумий" говорит о том, что пазырыкцы носили татуировки. Иногда они покрывали почти всё тело.Благодаря пазырыкским мумиям у ученых есть шанс увидеть, как кочевники украшали свои тела и какие образы для них были важны.Каждая татуировка — не просто рисунок, а часть мировоззрения людей древности, поэтому ученые внимательно исследуют каждую линию и символ на коже, считая такие открытия ключом к пониманию духовного мира древних степей.Для археологов "ледяные мумии" — настоящая удача. Большинство тел лишено кожи, и узнать о духовной жизни предков по тем же татуировкам почти невозможно.Новые технологии помогли совершить открытиеИ вот команда археологов под руководством Джино Каспари (Gino Caspari) из Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии совершила удивительное открытие.Исследователи обнаружили "скрытые" татуировки на теле женщины пазырыкской культуры, которая жила на рубеже IV — III веков до нашей эры и умерла в весьма преклонном для того времени возрасте — почти в 50 лет.Используя метод инфракрасного фотографирования, ученым удалось рассмотреть татуировки, которые из-за потемнения кожи в процессе естественной мумификации были плохо различимы, а лазерная стимулированная флуоресценция помогла определить места нанесения чернил.Грифон и сражающиеся олениНа руках мумии обнаружили относительно простые узоры: цветочный орнамент на правой руке, крест, рыбоподобный мотив и изображение птицы, напоминающей петуха.На предплечьях расположены наиболее сложные композиции, это уже не просто узоры, а сложные, динамичные сцены. На левом — лось или олень, атакуемый фантастическим существом, похожим на грифона. На правом — два оленя с ветвистыми рогами, сражающиеся с тиграми и леопардом. Анализ показал, что татуировки были нанесены вручную — методом прямого прокалывания кожи иглой, обмакнутой в пигмент. Так точка за точкой рождалось изображение.О чем рассказали татуировкиРазница в технике между татуировками на руках и предплечьях указывает на разный уровень мастерства, есть вероятность, что над узорами работали несколько художников.Ни одна из татуировок не перекрывает другую, а их расположение тщательно продумано, а значит, нанесение было осознанным процессом, требующим высокого мастерства.Открытие команды Каспари — это не просто красивые картинки из прошлого, а окно в культуру, верования и социальные практики пазырыкцев, живших тысячи лет назад.Искусство татуировки было не просто случайным явлением, а широко распространенной практикой среди кочевых народов евразийских степей уже более 2000 лет назад.Создание сложных и технически совершенных изображений требовало владение специализированных навыков, глубоких знаний и долгой практики.Нанесение татуировок было настоящим ремеслом, которым владели искусные и посвященные в тонкости этого дела мастера.

