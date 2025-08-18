Рейтинг@Mail.ru
На мумии женщины из Сибири возрастом 2000 лет обнаружены скрытые татуировки
20:00 18.08.2025
На мумии женщины из Сибири возрастом 2000 лет обнаружены скрытые татуировки
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Международная группа ученых нашла на теле знаменитой алтайской мумии ранее неизвестные татуировки. Опубликованные результаты исследования позволили не только выявить изображения на руках и предплечьях женщины, жившей несколько тысяч лет назад, но и определить методы их нанесения."Ледяные мумии" АлтаяВ VI — III веках до нашей эры обширные территории современного Алтая населяли племена пазырыкской культуры. Этнически они были родственны воинственным скифам — изобретателям "звериного стиля" в искусстве. Пазырыкцы занимались скотоводством, вели полукочевой образ жизни, а также хоронили своих умерших в глубоких погребальных камерах, застеленных деревом или бревнами, которые затем засыпали камнями и грунтом.Суровый климат сделал эти захоронения поистине уникальными — превратил умерших в "ледяные мумии".Самый известный такой пример — алтайская принцесса, мумия молодой женщины возрастом примерно 30 лет. Ее захоронение обнаружили во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году.Искусство "звериного стиля"Анализ алтайской принцессы, а также более ранних "ледяных мумий" говорит о том, что пазырыкцы носили татуировки. Иногда они покрывали почти всё тело.Благодаря пазырыкским мумиям у ученых есть шанс увидеть, как кочевники украшали свои тела и какие образы для них были важны.Каждая татуировка — не просто рисунок, а часть мировоззрения людей древности, поэтому ученые внимательно исследуют каждую линию и символ на коже, считая такие открытия ключом к пониманию духовного мира древних степей.Для археологов "ледяные мумии" — настоящая удача. Большинство тел лишено кожи, и узнать о духовной жизни предков по тем же татуировкам почти невозможно.Новые технологии помогли совершить открытиеИ вот команда археологов под руководством Джино Каспари (Gino Caspari) из Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии совершила удивительное открытие.Исследователи обнаружили "скрытые" татуировки на теле женщины пазырыкской культуры, которая жила на рубеже IV — III веков до нашей эры и умерла в весьма преклонном для того времени возрасте — почти в 50 лет.Используя метод инфракрасного фотографирования, ученым удалось рассмотреть татуировки, которые из-за потемнения кожи в процессе естественной мумификации были плохо различимы, а лазерная стимулированная флуоресценция помогла определить места нанесения чернил.Грифон и сражающиеся олениНа руках мумии обнаружили относительно простые узоры: цветочный орнамент на правой руке, крест, рыбоподобный мотив и изображение птицы, напоминающей петуха.На предплечьях расположены наиболее сложные композиции, это уже не просто узоры, а сложные, динамичные сцены. На левом — лось или олень, атакуемый фантастическим существом, похожим на грифона. На правом — два оленя с ветвистыми рогами, сражающиеся с тиграми и леопардом. Анализ показал, что татуировки были нанесены вручную — методом прямого прокалывания кожи иглой, обмакнутой в пигмент. Так точка за точкой рождалось изображение.О чем рассказали татуировкиРазница в технике между татуировками на руках и предплечьях указывает на разный уровень мастерства, есть вероятность, что над узорами работали несколько художников.Ни одна из татуировок не перекрывает другую, а их расположение тщательно продумано, а значит, нанесение было осознанным процессом, требующим высокого мастерства.Открытие команды Каспари — это не просто красивые картинки из прошлого, а окно в культуру, верования и социальные практики пазырыкцев, живших тысячи лет назад.Искусство татуировки было не просто случайным явлением, а широко распространенной практикой среди кочевых народов евразийских степей уже более 2000 лет назад.Создание сложных и технически совершенных изображений требовало владение специализированных навыков, глубоких знаний и долгой практики.Нанесение татуировок было настоящим ремеслом, которым владели искусные и посвященные в тонкости этого дела мастера.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Международная группа ученых нашла на теле знаменитой алтайской мумии ранее неизвестные татуировки. Опубликованные результаты исследования позволили не только выявить изображения на руках и предплечьях женщины, жившей несколько тысяч лет назад, но и определить методы их нанесения.

"Ледяные мумии" Алтая

В VI — III веках до нашей эры обширные территории современного Алтая населяли племена пазырыкской культуры. Этнически они были родственны воинственным скифам — изобретателям "звериного стиля" в искусстве.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГоры в Республике Алтай
Горы в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горы в Республике Алтай
Пазырыкцы занимались скотоводством, вели полукочевой образ жизни, а также хоронили своих умерших в глубоких погребальных камерах, застеленных деревом или бревнами, которые затем засыпали камнями и грунтом.
Суровый климат сделал эти захоронения поистине уникальными — превратил умерших в "ледяные мумии".
Самый известный такой пример — алтайская принцесса, мумия молодой женщины возрастом примерно 30 лет. Ее захоронение обнаружили во время археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранспортировка мумии "Принцессы Укока" на Алтай
Транспортировка мумии Принцессы Укока на Алтай - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Транспортировка мумии "Принцессы Укока" на Алтай

Искусство "звериного стиля"

Анализ алтайской принцессы, а также более ранних "ледяных мумий" говорит о том, что пазырыкцы носили татуировки. Иногда они покрывали почти всё тело.
Благодаря пазырыкским мумиям у ученых есть шанс увидеть, как кочевники украшали свои тела и какие образы для них были важны.
Каждая татуировка — не просто рисунок, а часть мировоззрения людей древности, поэтому ученые внимательно исследуют каждую линию и символ на коже, считая такие открытия ключом к пониманию духовного мира древних степей.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Республика Алтай
Республика Алтай - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Республика Алтай
Для археологов "ледяные мумии" — настоящая удача. Большинство тел лишено кожи, и узнать о духовной жизни предков по тем же татуировкам почти невозможно.

Новые технологии помогли совершить открытие

И вот команда археологов под руководством Джино Каспари (Gino Caspari) из Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии совершила удивительное открытие.
Исследователи обнаружили "скрытые" татуировки на теле женщины пазырыкской культуры, которая жила на рубеже IV — III веков до нашей эры и умерла в весьма преклонном для того времени возрасте — почти в 50 лет.
© РИА Новости / В. Громов | Перейти в медиабанкМужская рубаха, полотно кордирное, Алтай, Пазырыкский курган 2. 5-3 вв. до н.э.
Мужская рубаха, полотно кордирное, Алтай, Пазырыкский курган 2. 5-3 вв. до н.э. - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / В. Громов
Перейти в медиабанк
Мужская рубаха, полотно кордирное, Алтай, Пазырыкский курган 2. 5-3 вв. до н.э.
Используя метод инфракрасного фотографирования, ученым удалось рассмотреть татуировки, которые из-за потемнения кожи в процессе естественной мумификации были плохо различимы, а лазерная стимулированная флуоресценция помогла определить места нанесения чернил.

Грифон и сражающиеся олени

На руках мумии обнаружили относительно простые узоры: цветочный орнамент на правой руке, крест, рыбоподобный мотив и изображение птицы, напоминающей петуха.
На предплечьях расположены наиболее сложные композиции, это уже не просто узоры, а сложные, динамичные сцены. На левом — лось или олень, атакуемый фантастическим существом, похожим на грифона. На правом — два оленя с ветвистыми рогами, сражающиеся с тиграми и леопардом.
© РИА Новости / В. Громов | Перейти в медиабанкКитайский шелк, IV тысячи лет до нашей эры, Алтай
Китайский шелк, IV тысячи лет до нашей эры, Алтай - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / В. Громов
Перейти в медиабанк
Китайский шелк, IV тысячи лет до нашей эры, Алтай
Анализ показал, что татуировки были нанесены вручную — методом прямого прокалывания кожи иглой, обмакнутой в пигмент. Так точка за точкой рождалось изображение.

О чем рассказали татуировки

Разница в технике между татуировками на руках и предплечьях указывает на разный уровень мастерства, есть вероятность, что над узорами работали несколько художников.
Ни одна из татуировок не перекрывает другую, а их расположение тщательно продумано, а значит, нанесение было осознанным процессом, требующим высокого мастерства.
© РИА Новости / В. Громов | Перейти в медиабанкУздечная бляха из дерева "Горный баран"
Уздечная бляха из дерева Горный баран - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / В. Громов
Перейти в медиабанк
Уздечная бляха из дерева "Горный баран"
Открытие команды Каспари — это не просто красивые картинки из прошлого, а окно в культуру, верования и социальные практики пазырыкцев, живших тысячи лет назад.
Искусство татуировки было не просто случайным явлением, а широко распространенной практикой среди кочевых народов евразийских степей уже более 2000 лет назад.
Создание сложных и технически совершенных изображений требовало владение специализированных навыков, глубоких знаний и долгой практики.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМумия "Принцессы Укока" во время транспортировки на Алтай
Мумия Принцессы Укока во время транспортировки на Алтай - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мумия "Принцессы Укока" во время транспортировки на Алтай
Нанесение татуировок было настоящим ремеслом, которым владели искусные и посвященные в тонкости этого дела мастера.
 
 
 
