https://ria.ru/20250818/taksi-2036079187.html
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн - РИА Новости, 18.08.2025
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн
Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:42:00+03:00
2025-08-18T15:42:00+03:00
2025-08-18T15:42:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99019/39/990193969_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_77895aa4614150192dccf44230be7353.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального такси в формате онлайн. Эту меру подробно разъяснило мингоcуправления региона, написал 360.ru.Размер ежегодной компенсации составляет 24 тысячи рублей. Получить выплату могут участники СВО, получившие вторую или третью степень инвалидности непосредственно в ходе участия в боевых действиях. Кроме того, поддержка предусмотрена детям-инвалидам, чьи родители участвуют или погибли в ходе специальной военной операции. Основным условием для получения помощи является регистрация в Подмосковье и наличие российского гражданства.Заявку на получение данной выплаты можно подать дистанционно, воспользовавшись региональным порталом государственных услуг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99019/39/990193969_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_51cf0369b17175e6645d900c58010fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)