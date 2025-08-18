Рейтинг@Mail.ru
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн - РИА Новости, 18.08.2025
15:42 18.08.2025
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального такси в формате онлайн. Эту меру подробно разъяснило мингоcуправления региона, написал 360.ru.Размер ежегодной компенсации составляет 24 тысячи рублей. Получить выплату могут участники СВО, получившие вторую или третью степень инвалидности непосредственно в ходе участия в боевых действиях. Кроме того, поддержка предусмотрена детям-инвалидам, чьи родители участвуют или погибли в ходе специальной военной операции. Основным условием для получения помощи является регистрация в Подмосковье и наличие российского гражданства.Заявку на получение данной выплаты можно подать дистанционно, воспользовавшись региональным порталом государственных услуг.
МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального такси в формате онлайн. Эту меру подробно разъяснило мингоcуправления региона, написал 360.ru.
Размер ежегодной компенсации составляет 24 тысячи рублей. Получить выплату могут участники СВО, получившие вторую или третью степень инвалидности непосредственно в ходе участия в боевых действиях. Кроме того, поддержка предусмотрена детям-инвалидам, чьи родители участвуют или погибли в ходе специальной военной операции. Основным условием для получения помощи является регистрация в Подмосковье и наличие российского гражданства.
Заявку на получение данной выплаты можно подать дистанционно, воспользовавшись региональным порталом государственных услуг.
 
