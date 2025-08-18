https://ria.ru/20250818/taksi-2036079187.html

МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн

МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн - РИА Новости, 18.08.2025

МО перевело оформление выплаты на соцтакси для участников СВО в онлайн

Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:42:00+03:00

2025-08-18T15:42:00+03:00

2025-08-18T15:42:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99019/39/990193969_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_77895aa4614150192dccf44230be7353.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Участникам специальной военной операции и членам их семей в Московской области доступна такая мера государственной поддержки, как выплата на услуги социального такси в формате онлайн. Эту меру подробно разъяснило мингоcуправления региона, написал 360.ru.Размер ежегодной компенсации составляет 24 тысячи рублей. Получить выплату могут участники СВО, получившие вторую или третью степень инвалидности непосредственно в ходе участия в боевых действиях. Кроме того, поддержка предусмотрена детям-инвалидам, чьи родители участвуют или погибли в ходе специальной военной операции. Основным условием для получения помощи является регистрация в Подмосковье и наличие российского гражданства.Заявку на получение данной выплаты можно подать дистанционно, воспользовавшись региональным порталом государственных услуг.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)