Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края второй год готовят еду для земляков в зону спецоперации, на передовую уже отправили 10-тысячную порцию вторых горячих блюд, сообщает правительство региона. "Команда женщин из Красного Чикоя второй год занимается приготовлением вторых блюд в реторт-пакетах. Производство организовано вручную, в день изготавливается около 30 упаковок... (Сейчас - ред.) отправили 10-тысячную порцию готовых вторых блюд для бойцов СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что блюда стерилизуются в автоклаве, при такой обработке продукты можно хранить более года без холодильника и они сохраняют свои полезные свойства. Автоклав купили на грант, инициированный губернатором Забайкалья Александром Осиповым. "Готовые блюда удобны в использовании - их нужно только подогреть. Они состоят из натуральных ингредиентов: овощей, мяса и рыбы, приготовлены с заботой и напоминают домашнюю кухню. Особенно востребованы такие продукты в условиях, где нет возможности готовить самостоятельно", - отмечают власти. Сообщается, что селянкам помогают и другие жители: приносят мясо, рыбу, овощи, а также оказывают финансовую поддержку.

