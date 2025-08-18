Рейтинг@Mail.ru
Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО
19:43 18.08.2025 (обновлено: 19:52 18.08.2025)
Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО
Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО
Жители села Красный Чикой Забайкальского края второй год готовят еду для земляков в зону спецоперации, на передовую уже отправили 10-тысячную порцию вторых... РИА Новости, 18.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края второй год готовят еду для земляков в зону спецоперации, на передовую уже отправили 10-тысячную порцию вторых горячих блюд, сообщает правительство региона. "Команда женщин из Красного Чикоя второй год занимается приготовлением вторых блюд в реторт-пакетах. Производство организовано вручную, в день изготавливается около 30 упаковок... (Сейчас - ред.) отправили 10-тысячную порцию готовых вторых блюд для бойцов СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что блюда стерилизуются в автоклаве, при такой обработке продукты можно хранить более года без холодильника и они сохраняют свои полезные свойства. Автоклав купили на грант, инициированный губернатором Забайкалья Александром Осиповым. "Готовые блюда удобны в использовании - их нужно только подогреть. Они состоят из натуральных ингредиентов: овощей, мяса и рыбы, приготовлены с заботой и напоминают домашнюю кухню. Особенно востребованы такие продукты в условиях, где нет возможности готовить самостоятельно", - отмечают власти. Сообщается, что селянкам помогают и другие жители: приносят мясо, рыбу, овощи, а также оказывают финансовую поддержку.
забайкальский край, сво
Надежные люди, Забайкальский край, СВО
Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО

Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию вторых горячих блюд в зону СВО

© Фото : Telegram-канал правительства Забайкальского края
Пакет со вторым блюдом для российских военнослужащих в зоне СВО
Пакет со вторым блюдом для российских военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Telegram-канал правительства Забайкальского края
Пакет со вторым блюдом для российских военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края второй год готовят еду для земляков в зону спецоперации, на передовую уже отправили 10-тысячную порцию вторых горячих блюд, сообщает правительство региона.
"Команда женщин из Красного Чикоя второй год занимается приготовлением вторых блюд в реторт-пакетах. Производство организовано вручную, в день изготавливается около 30 упаковок... (Сейчас - ред.) отправили 10-тысячную порцию готовых вторых блюд для бойцов СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что блюда стерилизуются в автоклаве, при такой обработке продукты можно хранить более года без холодильника и они сохраняют свои полезные свойства. Автоклав купили на грант, инициированный губернатором Забайкалья Александром Осиповым.
"Готовые блюда удобны в использовании - их нужно только подогреть. Они состоят из натуральных ингредиентов: овощей, мяса и рыбы, приготовлены с заботой и напоминают домашнюю кухню. Особенно востребованы такие продукты в условиях, где нет возможности готовить самостоятельно", - отмечают власти.
Сообщается, что селянкам помогают и другие жители: приносят мясо, рыбу, овощи, а также оказывают финансовую поддержку.
