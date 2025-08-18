Жители Забайкалья отправили 10-тысячную порцию горячих блюд в зону СВО

https://ria.ru/20250818/svo-2036137585.html
2025-08-18T19:43:00+03:00
2025-08-18T19:43:00+03:00
2025-08-18T19:52:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края второй год готовят еду для земляков в зону спецоперации, на передовую уже отправили 10-тысячную порцию вторых горячих блюд, сообщает правительство региона. "Команда женщин из Красного Чикоя второй год занимается приготовлением вторых блюд в реторт-пакетах. Производство организовано вручную, в день изготавливается около 30 упаковок... (Сейчас - ред.) отправили 10-тысячную порцию готовых вторых блюд для бойцов СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что блюда стерилизуются в автоклаве, при такой обработке продукты можно хранить более года без холодильника и они сохраняют свои полезные свойства. Автоклав купили на грант, инициированный губернатором Забайкалья Александром Осиповым. "Готовые блюда удобны в использовании - их нужно только подогреть. Они состоят из натуральных ингредиентов: овощей, мяса и рыбы, приготовлены с заботой и напоминают домашнюю кухню. Особенно востребованы такие продукты в условиях, где нет возможности готовить самостоятельно", - отмечают власти. Сообщается, что селянкам помогают и другие жители: приносят мясо, рыбу, овощи, а также оказывают финансовую поддержку.
