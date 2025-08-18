https://ria.ru/20250818/svo-2036101965.html
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи - РИА Новости, 18.08.2025
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи
Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:11:00+03:00
2025-08-18T17:11:00+03:00
2025-08-18T17:25:00+03:00
надежные люди
республика ингушетия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036105519_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_9b309113a48f3f9ea83df3e84510a2b9.jpg
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило отделение ОНФ в регионе. "В рамках сбора "Народный фронт. Все для Победы!" мы доставили нашим ребятам в Херсонской области специальный груз. По заявке бойцов-эвакуаторов, которые вывозят раненых с линии соприкосновения, им был необходим мотоцикл высокой проходимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотоцикл предоставило МВД по Республике Ингушетия, откликнувшееся на просьбу. В состав груза также вошли 100 килограммов яблок, копченый курдюк, питьевая вода, медикаменты, генераторы, бензопилы, газовые горелки и маскировочные сети. "Каждая поездка на фронт — это не просто помощь, а живая связь с нашими защитниками, напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают", - заметили в отделении.
https://ria.ru/20250815/pomosch-2035741011.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036105519_176:0:1131:716_1920x0_80_0_0_5d7f7a10e7d17e31a5213256caf80447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, сво
Надежные люди, Республика Ингушетия, СВО
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи
Народный фронт Ингушетии отправил в зону СВО мотоцикл, продукты и медикаменты
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило отделение ОНФ в регионе.
"В рамках сбора "Народный фронт. Все для Победы!" мы доставили нашим ребятам в Херсонской области специальный груз. По заявке бойцов-эвакуаторов, которые вывозят раненых с линии соприкосновения, им был необходим мотоцикл высокой проходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотоцикл предоставило МВД по Республике Ингушетия, откликнувшееся на просьбу.
В состав груза также вошли 100 килограммов яблок, копченый курдюк, питьевая вода, медикаменты, генераторы, бензопилы, газовые горелки и маскировочные сети.
"Каждая поездка на фронт — это не просто помощь, а живая связь с нашими защитниками, напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают", - заметили в отделении.