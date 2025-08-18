Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи
Надежные люди
 
17:11 18.08.2025
Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило отделение ОНФ в регионе. "В рамках сбора "Народный фронт. Все для Победы!" мы доставили нашим ребятам в Херсонской области специальный груз. По заявке бойцов-эвакуаторов, которые вывозят раненых с линии соприкосновения, им был необходим мотоцикл высокой проходимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотоцикл предоставило МВД по Республике Ингушетия, откликнувшееся на просьбу. В состав груза также вошли 100 килограммов яблок, копченый курдюк, питьевая вода, медикаменты, генераторы, бензопилы, газовые горелки и маскировочные сети. "Каждая поездка на фронт — это не просто помощь, а живая связь с нашими защитниками, напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают", - заметили в отделении.
республика ингушетия, сво
НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило отделение ОНФ в регионе.
"В рамках сбора "Народный фронт. Все для Победы!" мы доставили нашим ребятам в Херсонской области специальный груз. По заявке бойцов-эвакуаторов, которые вывозят раненых с линии соприкосновения, им был необходим мотоцикл высокой проходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотоцикл предоставило МВД по Республике Ингушетия, откликнувшееся на просьбу.
В состав груза также вошли 100 килограммов яблок, копченый курдюк, питьевая вода, медикаменты, генераторы, бензопилы, газовые горелки и маскировочные сети.
"Каждая поездка на фронт — это не просто помощь, а живая связь с нашими защитниками, напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают", - заметили в отделении.
Надежные люди
 
 
