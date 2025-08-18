https://ria.ru/20250818/svo-2036101965.html

Народный фронт Ингушетии отправил бойцам СВО партию гумпомощи

2025-08-18T17:11:00+03:00

2025-08-18T17:11:00+03:00

2025-08-18T17:25:00+03:00

надежные люди

республика ингушетия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036105519_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_9b309113a48f3f9ea83df3e84510a2b9.jpg

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Мотоцикл, продукты питания и медикаменты отправили представители Народного фронта Ингушетии бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщило отделение ОНФ в регионе. "В рамках сбора "Народный фронт. Все для Победы!" мы доставили нашим ребятам в Херсонской области специальный груз. По заявке бойцов-эвакуаторов, которые вывозят раненых с линии соприкосновения, им был необходим мотоцикл высокой проходимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотоцикл предоставило МВД по Республике Ингушетия, откликнувшееся на просьбу. В состав груза также вошли 100 килограммов яблок, копченый курдюк, питьевая вода, медикаменты, генераторы, бензопилы, газовые горелки и маскировочные сети. "Каждая поездка на фронт — это не просто помощь, а живая связь с нашими защитниками, напоминание о том, что дома их ждут и поддерживают", - заметили в отделении.

https://ria.ru/20250815/pomosch-2035741011.html

республика ингушетия

2025

республика ингушетия, сво