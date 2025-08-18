Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 18.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
израиль
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Степоногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
запорожская область
израиль
херсонская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, израиль, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Израиль, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Степоногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныИзраильХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
