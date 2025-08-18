https://ria.ru/20250818/svo-2036027372.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Степоногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
