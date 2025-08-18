https://ria.ru/20250818/svo-2036027126.html
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, и склад горючего.
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
