Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 18.08.2025 (обновлено: 12:20 18.08.2025)
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, и склад горючего.
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бересток, Плещеевка, Новодмитровка, Северск, Николаевка, Федоровка, Клебан-Бык, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, и склад горючего.
