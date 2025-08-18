Стармер выступил с заявлением о безопасности Европы
Стармер призвал обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы
© AP Photo / Alex BrandonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что считает важным обеспечение безопасности не только Украины, но и Европы.
"Когда мы говорим о безопасности, мы говорим о безопасности не только Украины. Мы говорим о безопасности Европы, а также Соединенного Королевства. Вот почему это такой важный вопрос", - заявил Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме.
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Встреча на Аляске: почему и что дальше
Вчера, 08:00