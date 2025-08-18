Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ssha-2036168265.html
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T21:53:00+03:00
2025-08-18T21:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036167146_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b3c4a5a5428d7f262d769f3ddf8c1c91.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036167435.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036167146_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_7c27c34bd3ca4a2f9536496eef6afc6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Белый дом: Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие галстука у Зеленского
Вчера, 21:46
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала