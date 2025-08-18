https://ria.ru/20250818/ssha-2036168265.html
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
