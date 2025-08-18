Рейтинг@Mail.ru
Турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие галстука у Зеленского
21:46 18.08.2025
Турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие галстука у Зеленского
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Türkiye обратила внимание на отсутствие галстука у Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США в Белом доме в понедельник, подчеркнув, что в отличие от февральских переговоров он предпочел официальный стиль одежды. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров. Зеленского после его предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия. Газета Daily Mail пишет, что теперь Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечает, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером. "С другой стороны, было видно, что президент Украины Зеленский не надел на встречу галстук, хотя его наряд стал проблемой после предыдущей встречи в Овальном кабинете", - пишет издание. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Türkiye обратила внимание на отсутствие галстука у Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США в Белом доме в понедельник, подчеркнув, что в отличие от февральских переговоров он предпочел официальный стиль одежды.
Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме уделяют много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время февральских переговоров. Зеленского после его предыдущей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия. Газета Daily Mail пишет, что теперь Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечает, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером.
"С другой стороны, было видно, что президент Украины Зеленский не надел на встречу галстук, хотя его наряд стал проблемой после предыдущей встречи в Овальном кабинете", - пишет издание.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма
