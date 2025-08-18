Рейтинг@Mail.ru
Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме общается на английском языке
20:33 18.08.2025
Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме общается на английском языке
Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме общается с ним на английском языке, как и на предыдущей встрече, следует РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме общается с ним на английском языке, как и на предыдущей встрече, следует из трансляции. Отвечая на вопросы журналистов и общаясь с американским президентом, выражая ему благодарности в начале встречи, Зеленский говорил на английском языке. После предыдущей встречи с Трампом в Белом доме Зеленского критиковали за то, что он выбрал говорить на английском языке, а не на украинском при помощи переводчика.
Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме общается на английском языке

Зеленский общается с Трампом на английском языке, как и на предыдущей встрече

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме общается с ним на английском языке, как и на предыдущей встрече, следует из трансляции.
Отвечая на вопросы журналистов и общаясь с американским президентом, выражая ему благодарности в начале встречи, Зеленский говорил на английском языке.
После предыдущей встречи с Трампом в Белом доме Зеленского критиковали за то, что он выбрал говорить на английском языке, а не на украинском при помощи переводчика.
Президент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о европейских войсках на Украине
