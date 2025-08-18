https://ria.ru/20250818/ssha-2036140764.html

Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит

Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что за визитом Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что за визитом Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску. В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "За тем, как самолет Путина летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

