Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ssha-2036140764.html
Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит
Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит - РИА Новости, 18.08.2025
Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что за визитом Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:54:00+03:00
2025-08-18T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
аляска
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036100818_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_8b0f48613b49eaf0fad0de672cef218d.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что за визитом Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску. В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "За тем, как самолет Путина летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036140358.html
украина
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036100818_169:0:2837:2001_1920x0_80_0_0_8838da246092598a9fd1f0629911ce10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Депутат Рады заявил, что за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит

Депутат Рады Дмитрук: за визитом Зеленского в Вашингтон никто не следит

© Фото : @ZelenskyyUaВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : @ZelenskyyUa
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук отметил, что за визитом Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску.
В понедельник Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"За тем, как самолет Путина летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Мерц и Макрон прибыли в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского
Вчера, 19:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала