Рютте прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Британии Кир Стармер прибыли в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Первым из европейских лидеров на мероприятие прибыл Рютте, после него - фон дер Ляйен, а затем - Стармер. Трансляцию ведет телеканал Fox News.В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

