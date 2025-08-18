https://ria.ru/20250818/ssha-2036127660.html

Американский эксперт назвал главное в саммите Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Самым заметным результатом саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске стало то, что он подготовил почву для будущих встреч, заявил РИА Новости исполнительный директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс. "Я думаю, самое важное в саммите - это то, что он прокладывает путь для будущих саммитов и переговоров", - сказал Макадамс. Он добавил, что лично для него также важно то, что саммит вызвал раздражение у американских неоконсерваторов. "Они не могут этого выносить. Они не хотят, чтобы президент Трамп вообще встречался и разговаривал с Путиным, потому что понимают: когда они общаются, то находят много общего", - пояснил эксперт, добавив, что сходство может проявляться в стиле руководства странами. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

