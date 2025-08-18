https://ria.ru/20250818/ssha-2036125832.html

В УПЦ понадеялись, что в США услышат аргументы Путина в защиту церкви

В УПЦ понадеялись, что в США услышат аргументы Путина в защиту церкви - РИА Новости, 18.08.2025

В УПЦ понадеялись, что в США услышат аргументы Путина в защиту церкви

Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) из канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) надеется, что аргументы президента РФ Владимира Путина, высказанные в защиту УПЦ и русского языка в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом, будут услышаны. Президент России Владимир Путин, обсуждая вопрос урегулирования на Украине на саммите на Аляске, выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а "русским православным церквям" (каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) - прим. ред.) будет обеспечена безопасность, написала ранее газета New York Times. "Это правдивая информация, что наш президент Владимир Владимирович Путин обратился к президенту Дональду Трампу, чтобы были предприняты шаги для предотвращения гонения на Украинскую православную церковь, мотивируя это конкретными свидетельствами нарушений прав человека. Мое мнение, что эффект должен быть. Дональда Трампа окружают люди, верующие в бога, принадлежащие к католической церкви или к другим религиозным направлениям - не важно, но руководствуясь своими моральными, этическими правилами, они должны принять это к сведению, я надеюсь", - сказал епископ. Епископ подчеркнул, что на глазах у всего мира преследованиям подвергается самая большая религиозная организация на Украине. По словам архиерея, 80% граждан Украины - прихожане канонической УПЦ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

