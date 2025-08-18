https://ria.ru/20250818/ssha-2036120227.html

В Крыму оценили позицию США по Крыму

В Крыму оценили позицию США по Крыму

В Крыму оценили позицию США по Крыму

Американская сторона получила исчерпывающие аргументы по российскому статусу Крыма и новых регионов, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический РИА Новости, 18.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Американская сторона получила исчерпывающие аргументы по российскому статусу Крыма и новых регионов, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Глава киевского режима, в свою очередь, не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. "Все высказывания американской стороны в отношении Крыма и Донбасса свидетельствуют о том, что (президент России) Владимир Путин донес точку зрения и позицию Российской Федерации до Трампа, донес геополитические интересы Российской Федерации, что такое исторические территории, и почему они возвращены. И, самое главное, предоставлены исчерпывающие аргументы, которые делают невозможным снова установление над ними контроля Украиной", - считает Батурин. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

