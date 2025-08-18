https://ria.ru/20250818/ssha-2036114020.html

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США

2025-08-18T17:57:00+03:00

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,1672 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 147,79 иены со 147,2 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24% - до 98,09 пункта. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Аналитики полагают, что глава центробанка будет сохранять осторожность, комментируя дальнейшую денежно-кредитную политику. "Не думаю, что он сможет дать окончательный ответ после столь долгой осторожности. Но я думаю, что он прокомментирует ситуацию на рынке труда", - цитирует агентство Рейтер стратега DRW Trading Лу Брайен (Lou Brien). Трейдеры также находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

