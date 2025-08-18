Рейтинг@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 18.08.2025 (обновлено: 17:58 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ssha-2036114020.html
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США - РИА Новости, 18.08.2025
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:57:00+03:00
2025-08-18T17:58:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
германия
джером пауэлл
владимир зеленский
дональд трамп
федеральная резервная система сша
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,1672 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 147,79 иены со 147,2 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24% - до 98,09 пункта. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Аналитики полагают, что глава центробанка будет сохранять осторожность, комментируя дальнейшую денежно-кредитную политику. "Не думаю, что он сможет дать окончательный ответ после столь долгой осторожности. Но я думаю, что он прокомментирует ситуацию на рынке труда", - цитирует агентство Рейтер стратега DRW Trading Лу Брайен (Lou Brien). Трейдеры также находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html
сша
вашингтон (штат)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), германия, джером пауэлл, владимир зеленский, дональд трамп, федеральная резервная система сша, еврокомиссия, нато, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
США, Вашингтон (штат), Германия, Джером Пауэлл, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Еврокомиссия, НАТО, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США

Доллар растет к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США Пауэлла

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,1672 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1698 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 147,79 иены со 147,2 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,24% - до 98,09 пункта.
В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Аналитики полагают, что глава центробанка будет сохранять осторожность, комментируя дальнейшую денежно-кредитную политику.
"Не думаю, что он сможет дать окончательный ответ после столь долгой осторожности. Но я думаю, что он прокомментирует ситуацию на рынке труда", - цитирует агентство Рейтер стратега DRW Trading Лу Брайен (Lou Brien).
Трейдеры также находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
14 августа, 03:18
 
СШАВашингтон (штат)ГерманияДжером ПауэллВладимир ЗеленскийДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЕврокомиссияНАТОСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала