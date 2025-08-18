https://ria.ru/20250818/ssha-2036092720.html

Экс-советник Пентагона назвал главную проблему конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона назвал главную проблему конфликта на Украине - РИА Новости, 18.08.2025

Экс-советник Пентагона назвал главную проблему конфликта на Украине

Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в беседе с РИА Новости, что при меньшем сопротивлении со стороны "глобалистских РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:34:00+03:00

2025-08-18T16:34:00+03:00

2025-08-18T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в беседе с РИА Новости, что при меньшем сопротивлении со стороны "глобалистских лидеров" Запада конфликт на Украине мог бы быстро завершиться. "Главная проблема - сильное сопротивление и в самих США, и со стороны глобалистских лидеров в Западной Европе. Если бы его не было, конфликт давно закончился бы. Для нас правильное решение - уйти: прекратить поставки оружия, вывести военных с Украины и ограничиться гуманитарной помощью, потому что конфликт уже исчерпан", - сказал Макгрегор. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/tramp-2036091359.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, встреча путина и трампа на аляске