США агрессивно ведут себя с Украиной, пишет Economist
18.08.2025
США агрессивно ведут себя с Украиной, пишет Economist
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет себя "крайне агрессивно", убеждая Киев отказаться от части территорий в пользу России, пишет издание Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской разведки. "Сотрудник украинской разведки сообщает, что американцы ведут себя "крайне агрессивно", убеждая Украину отказаться от территории", - говорится в статье. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет себя "крайне агрессивно", убеждая Киев отказаться от части территорий в пользу России, пишет издание Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской разведки.
"Сотрудник украинской разведки сообщает, что американцы ведут себя "крайне агрессивно", убеждая Украину отказаться от территории", - говорится в статье.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник американский лидер Дональд Трамп будет обсуждать с Владимиром Зеленским территориальный вопрос. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он отметил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Сам же Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и президента России Владимира Путина.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе "Элмендорф-Ричардсон". Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали Рубио и Уиткофф.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.
