Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества
Оренбургская область
Оренбургская область
 
17:53 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/solntsev-2036113027.html
Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества
Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 18.08.2025
Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества
Сотрудничество Оренбургской области с Китаем позволяет привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места, сообщил врио губернатора области Евгений... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:53:00+03:00
2025-08-18T17:53:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009293685_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_83548c699e8c297a8b3189d8affd2798.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сотрудничество Оренбургской области с Китаем позволяет привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев. В понедельник с командой правительства области он работает в Казани на III Международном форуме "Ростки: Россия и Китай". В рамках мероприятия Солнцев провел порядка 20 встреч с китайскими инвесторами. "Считаю, что потенциал Оренбургской области не раскрыт в полной мере. Мы готовы наращивать сотрудничество и расширять связи с дружественной нам Китайской Народной Республикой (КНР – ред.)", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. По итогам четырех месяцев 2025 года объем внешнеторгового оборота Оренбуржья с Китаем оценивается в более чем 58 миллионов долларов. С каждым годом растет объем экспорта. Поставляются строительные материалы, а также изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии. "Сегодня готовы сотрудничать по вторичной переработке продуктов сельхозпредприятий, в нефтехимии. И даже создавать сервисные центры по обслуживанию китайской сельхозтехники. Увидели, что представителям КНР это тоже интересно", — отметил Солнцев. Врио губернатора Оренбуржья обратил внимание, что через регион проходит самый короткий путь к Юго-Восточной Азии. По его мнению, это дает надежду на выстраивание логистических цепочек и создание новых проектов. III Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
оренбургская область
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества

Солнцев рассказал о потенциале сотрудничества Оренбургской области с Китаем

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сотрудничество Оренбургской области с Китаем позволяет привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев.
В понедельник с командой правительства области он работает в Казани на III Международном форуме "Ростки: Россия и Китай".
В рамках мероприятия Солнцев провел порядка 20 встреч с китайскими инвесторами.
"Считаю, что потенциал Оренбургской области не раскрыт в полной мере. Мы готовы наращивать сотрудничество и расширять связи с дружественной нам Китайской Народной Республикой (КНР – ред.)", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
По итогам четырех месяцев 2025 года объем внешнеторгового оборота Оренбуржья с Китаем оценивается в более чем 58 миллионов долларов. С каждым годом растет объем экспорта. Поставляются строительные материалы, а также изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии.
"Сегодня готовы сотрудничать по вторичной переработке продуктов сельхозпредприятий, в нефтехимии. И даже создавать сервисные центры по обслуживанию китайской сельхозтехники. Увидели, что представителям КНР это тоже интересно", — отметил Солнцев.
Врио губернатора Оренбуржья обратил внимание, что через регион проходит самый короткий путь к Юго-Восточной Азии. По его мнению, это дает надежду на выстраивание логистических цепочек и создание новых проектов.
III Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
