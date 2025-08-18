https://ria.ru/20250818/solntsev-2036113027.html

Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества

Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 18.08.2025

Солнцев рассказал о потенциале оренбургско-китайского сотрудничества

Сотрудничество Оренбургской области с Китаем позволяет привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места, сообщил врио губернатора области Евгений... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:53:00+03:00

2025-08-18T17:53:00+03:00

2025-08-18T17:53:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009293685_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_83548c699e8c297a8b3189d8affd2798.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сотрудничество Оренбургской области с Китаем позволяет привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места, сообщил врио губернатора области Евгений Солнцев. В понедельник с командой правительства области он работает в Казани на III Международном форуме "Ростки: Россия и Китай". В рамках мероприятия Солнцев провел порядка 20 встреч с китайскими инвесторами. "Считаю, что потенциал Оренбургской области не раскрыт в полной мере. Мы готовы наращивать сотрудничество и расширять связи с дружественной нам Китайской Народной Республикой (КНР – ред.)", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. По итогам четырех месяцев 2025 года объем внешнеторгового оборота Оренбуржья с Китаем оценивается в более чем 58 миллионов долларов. С каждым годом растет объем экспорта. Поставляются строительные материалы, а также изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии. "Сегодня готовы сотрудничать по вторичной переработке продуктов сельхозпредприятий, в нефтехимии. И даже создавать сервисные центры по обслуживанию китайской сельхозтехники. Увидели, что представителям КНР это тоже интересно", — отметил Солнцев. Врио губернатора Оренбуржья обратил внимание, что через регион проходит самый короткий путь к Юго-Восточной Азии. По его мнению, это дает надежду на выстраивание логистических цепочек и создание новых проектов. III Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.

https://ria.ru/20250815/solntsev-2035582042.html

https://ria.ru/20250812/zerno-2034736867.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, евгений солнцев