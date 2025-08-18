На Солнце возникла новая корональная дыра

https://ria.ru/20250818/solntse-2036019712.html
2025-08-18T11:51:00+03:00
2025-08-18T11:51:00+03:00
2025-08-18T12:03:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии к началу будущей недели, заявили в Лаборатории в минувшую субботу. "Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня", - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.Ученые пояснили, что магнитные бури будут действовать на Землю вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет "крайне нестабильной". "Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды", - добавляется в сообщении.
