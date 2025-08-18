Рейтинг@Mail.ru
На Солнце возникла новая корональная дыра - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 18.08.2025 (обновлено: 12:03 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/solntse-2036019712.html
На Солнце возникла новая корональная дыра
На Солнце возникла новая корональная дыра - РИА Новости, 18.08.2025
На Солнце возникла новая корональная дыра
Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:51:00+03:00
2025-08-18T12:03:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036022840_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_aac05202f208f3d0ffb80cc2f33b0f12.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии к началу будущей недели, заявили в Лаборатории в минувшую субботу. &quot;Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня&quot;, - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.Ученые пояснили, что магнитные бури будут действовать на Землю вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет "крайне нестабильной". "Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250818/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036022840_31:0:1250:914_1920x0_80_0_0_f6810b6bdd091ba339860e87c9e8c08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце возникла новая корональная дыра

Новая корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю

© ИКИ РАНКорональная дыра на Солнце
Корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© ИКИ РАН
Корональная дыра на Солнце
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии к началу будущей недели, заявили в Лаборатории в минувшую субботу.
«

"Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня", - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.

Ученые пояснили, что магнитные бури будут действовать на Землю вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет "крайне нестабильной". "Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды", - добавляется в сообщении.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала