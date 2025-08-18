https://ria.ru/20250818/solntse-2036019712.html

На Солнце возникла новая корональная дыра

На Солнце возникла новая корональная дыра - РИА Новости, 18.08.2025

На Солнце возникла новая корональная дыра

Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T11:51:00+03:00

2025-08-18T11:51:00+03:00

2025-08-18T12:03:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036022840_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_aac05202f208f3d0ffb80cc2f33b0f12.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новая корональная дыра (область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы) возникла на Солнце, во вторник она вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии к началу будущей недели, заявили в Лаборатории в минувшую субботу. "Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня", - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.Ученые пояснили, что магнитные бури будут действовать на Землю вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет "крайне нестабильной". "Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250818/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, вспышки на солнце