В правительстве Москвы рассказали о новой системе защиты при записи к врачу
13:35 18.08.2025
В правительстве Москвы рассказали о новой системе защиты при записи к врачу
Онлайн-запись родственников к врачу в Москве будет защищена СМС-подтверждением, функционал внедрят осенью 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Онлайн-запись родственников к врачу в Москве будет защищена СМС-подтверждением, функционал внедрят осенью 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства. "Осенью в столице начнет работать новая система дополнительной защиты при онлайн-записи близких к врачу по полису обязательного медицинского страхования - ОМС. При использовании технологии потребуется однократно ввести специальный код из СМС, полученный от владельца полиса. Для разрешения на управление своими записями пациенту необходимо иметь доступ к своей электронной медкарте", - говорится в сообщении. Отмечается, что записаться на прием самому можно будет по-прежнему без дополнительных подтверждений. Процесс управления записями своих детей не изменится: если данные полиса ребенка уже есть в приложении или в личном кабинете на портале и к его электронной медкарте получен доступ, записывать его к врачу можно по-прежнему без подтверждений.
Новости
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Онлайн-запись родственников к врачу в Москве будет защищена СМС-подтверждением, функционал внедрят осенью 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Осенью в столице начнет работать новая система дополнительной защиты при онлайн-записи близких к врачу по полису обязательного медицинского страхования - ОМС. При использовании технологии потребуется однократно ввести специальный код из СМС, полученный от владельца полиса. Для разрешения на управление своими записями пациенту необходимо иметь доступ к своей электронной медкарте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что записаться на прием самому можно будет по-прежнему без дополнительных подтверждений. Процесс управления записями своих детей не изменится: если данные полиса ребенка уже есть в приложении или в личном кабинете на портале и к его электронной медкарте получен доступ, записывать его к врачу можно по-прежнему без подтверждений.
Москвичи стали на 140% чаще интересоваться технологией eSIM
