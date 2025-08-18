https://ria.ru/20250818/smolensk-2036179926.html
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых - РИА Новости, 18.08.2025
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых
18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленской области идет в усиленном режиме, уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего предстоит убрать их с площади почти 150 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "На данный момент намолочено почти 129 тысяч тонн зерна — это 30% от запланированного объема. Всего в планах — 390 тысяч тонн. Большую часть урожая составляет пшеница, также идет сбор ячменя. Помимо этого, убрано 11 тысяч гектаров рапсовых полей, предстоит еще 21 тысяча. Льна-долгунца — 3,8 тысячи гектаров или 52%. Параллельно с уборкой продолжается заготовка кормов. В сентябре аграрии приступят к сбору кукурузы", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что в целях обеспечения продовольственной безопасности и развития АПК в области продолжается системная поддержка сельхозпроизводителей. "В этом году на поддержку растениеводства выделено более 380 миллионов рублей, а на модернизацию сельскохозяйственных производств — более 200 миллионов рублей. Общая сумма поддержки, включающая гранты и субсидии, в 2025 году составит больше 1,3 миллиарда рублей", - уточнил он.
