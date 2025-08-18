Рейтинг@Mail.ru
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:28 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/smolensk-2036179926.html
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых - РИА Новости, 18.08.2025
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых
Уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленской области идет в усиленном режиме, уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:28:00+03:00
2025-08-18T23:28:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленской области идет в усиленном режиме, уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего предстоит убрать их с площади почти 150 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "На данный момент намолочено почти 129 тысяч тонн зерна — это 30% от запланированного объема. Всего в планах — 390 тысяч тонн. Большую часть урожая составляет пшеница, также идет сбор ячменя. Помимо этого, убрано 11 тысяч гектаров рапсовых полей, предстоит еще 21 тысяча. Льна-долгунца — 3,8 тысячи гектаров или 52%. Параллельно с уборкой продолжается заготовка кормов. В сентябре аграрии приступят к сбору кукурузы", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона добавил, что в целях обеспечения продовольственной безопасности и развития АПК в области продолжается системная поддержка сельхозпроизводителей. "В этом году на поддержку растениеводства выделено более 380 миллионов рублей, а на модернизацию сельскохозяйственных производств — более 200 миллионов рублей. Общая сумма поддержки, включающая гранты и субсидии, в 2025 году составит больше 1,3 миллиарда рублей", - уточнил он.
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых

Глава Смоленщины Анохин: Планируем собрать 390 тысяч тонн зерновых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленской области идет в усиленном режиме, уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего предстоит убрать их с площади почти 150 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"На данный момент намолочено почти 129 тысяч тонн зерна — это 30% от запланированного объема. Всего в планах — 390 тысяч тонн. Большую часть урожая составляет пшеница, также идет сбор ячменя. Помимо этого, убрано 11 тысяч гектаров рапсовых полей, предстоит еще 21 тысяча. Льна-долгунца — 3,8 тысячи гектаров или 52%. Параллельно с уборкой продолжается заготовка кормов. В сентябре аграрии приступят к сбору кукурузы", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что в целях обеспечения продовольственной безопасности и развития АПК в области продолжается системная поддержка сельхозпроизводителей. "В этом году на поддержку растениеводства выделено более 380 миллионов рублей, а на модернизацию сельскохозяйственных производств — более 200 миллионов рублей. Общая сумма поддержки, включающая гранты и субсидии, в 2025 году составит больше 1,3 миллиарда рублей", - уточнил он.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала