В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что формируется новый многополярный порядок, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "Саммит на Аляске между президентом Путиным и президентом Трампом я воспринимаю как важный первый шаг к деэскалации напряжения и сигнал, которые показывает то, что формирование нового мультиполярного мирового порядка перешло из неофициальной "горячей" фазы в официальный политический процесс. Считаю тон саммита уравновешенным и спокойным, с четким намеком на готовность достичь взаимовыгодного соглашения", - считает Слота. По его мнению, "если США оставят киевский режим и перенесут ответственность на Европейский союз, то видные представители государств-членов должны будут взять инициативу и надавить на Еврокомиссию, чтобы она отказалась от линии, которая приближает ее к прямой вооруженной конфронтации с Россией".
