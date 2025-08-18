Рейтинг@Mail.ru
В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/slovakija-2036058213.html
В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа
В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 18.08.2025
В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что формируется новый многополярный порядок, заявил РИА Новости глава словацкой... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:23:00+03:00
2025-08-18T14:23:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
еврокомиссия
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что формируется новый многополярный порядок, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "Саммит на Аляске между президентом Путиным и президентом Трампом я воспринимаю как важный первый шаг к деэскалации напряжения и сигнал, которые показывает то, что формирование нового мультиполярного мирового порядка перешло из неофициальной "горячей" фазы в официальный политический процесс. Считаю тон саммита уравновешенным и спокойным, с четким намеком на готовность достичь взаимовыгодного соглашения", - считает Слота. По его мнению, "если США оставят киевский режим и перенесут ответственность на Европейский союз, то видные представители государств-членов должны будут взять инициативу и надавить на Еврокомиссию, чтобы она отказалась от линии, которая приближает ее к прямой вооруженной конфронтации с Россией".
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Словакии прокомментировали встречу Путина и Трампа

Слота: встреча Путина и Трампа показала, что формируется новый многополярный мир

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что формируется новый многополярный порядок, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Саммит на Аляске между президентом Путиным и президентом Трампом я воспринимаю как важный первый шаг к деэскалации напряжения и сигнал, которые показывает то, что формирование нового мультиполярного мирового порядка перешло из неофициальной "горячей" фазы в официальный политический процесс. Считаю тон саммита уравновешенным и спокойным, с четким намеком на готовность достичь взаимовыгодного соглашения", - считает Слота.
По его мнению, "если США оставят киевский режим и перенесут ответственность на Европейский союз, то видные представители государств-членов должны будут взять инициативу и надавить на Еврокомиссию, чтобы она отказалась от линии, которая приближает ее к прямой вооруженной конфронтации с Россией".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
08:00
 
В миреСШАРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала