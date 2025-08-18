Рейтинг@Mail.ru
В ЕС боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 18.08.2025 (обновлено: 02:59 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/skandal-2035963376.html
В ЕС боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме, пишут СМИ
В ЕС боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
В ЕС боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме, пишут СМИ
В ЕС больше всего боятся повторения февральского скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме на его новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 18... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:34:00+03:00
2025-08-18T02:59:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ЕС больше всего боятся повторения февральского скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме на его новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейского дипломата. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Главное опасение… состоит в том, чтобы избежать новой сцены, подобной той, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме", - пишет издание. По словам источника газеты, среди европейских союзников США царит паника в преддверии встречи, они не ожидали, что она будет организована в такие короткие сроки. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250817/uitkoff-2035942809.html
https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035950108.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_cc5ed9b8af17be10061b5044766a8baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
В ЕС боятся повторения скандала с Зеленским в Белом доме, пишут СМИ

NYT: в ЕС больше всего боятся повторения скандала Трампа с Зеленским

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В ЕС больше всего боятся повторения февральского скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме на его новой встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейского дипломата.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Уиткофф высказался о предстоящих переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 20:17
"Главное опасение… состоит в том, чтобы избежать новой сцены, подобной той, которая произошла в феврале, когда Зеленский встретился с Трампом перед телекамерами в Белом доме", - пишет издание.
По словам источника газеты, среди европейских союзников США царит паника в преддверии встречи, они не ожидали, что она будет организована в такие короткие сроки.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Драматическое изгнание": СМИ раскрыли, что Трамп приготовил для Зеленского
Вчера, 21:30
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала