Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

2025-08-18T12:15:00+03:00
2025-08-18T12:15:00+03:00
2025-08-18T12:22:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ленинское, Андреевка, Алексеевка, Степное, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Тихое, Волчанск и Амбарное Харьковской области". - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
