https://ria.ru/20250818/sever-2036026498.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 18.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T12:15:00+03:00

2025-08-18T12:15:00+03:00

2025-08-18T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ленинское, Андреевка, Алексеевка, Степное, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Тихое, Волчанск и Амбарное Харьковской области". - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины