Политическая партия в Сербии назвала протесты попыткой цветной революции

БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. В Сербии при помощи извне осуществляется проект "цветной революции" как на Украине, в Грузии и других странах, но государство с ним справится, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил зампредседателя партии "Единая Сербия" Живота Старчевич. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. "Все эти события инспирированы как из-за границы, особенно из отдельных западных центров, логистическую поддержку им оказывают центры по соседству от нас, так, конечно, нашлись силы и внутри нашей страны, которые это проводят. Но абсолютно точно, что государство Сербия в итоге разберется с этой "цветной революцией". Протесты все малочисленнее, но все более насильственные. Но, как я и сказал, у государства есть сила, воля и достаточно политических и всех остальных возможностей, чтобы победить эту цветную революцию", - отметил Старчевич. По его словам, первоначальные требования протестующих уже забыты, "речь идет об открытой попытке уничтожить государство Сербия" и полностью разрушить политический и общественный порядок в стране. "Единая Сербия" считает, что в Сербии осуществляется проект "цветной революции", подобно тем, что происходило в своей время на Украине на майдане в 2014 году, в Грузии, Гонконге, до того в Белоруссии и так далее. Сценарий один и тот же, различия небольшие. Здесь у нас, к сожалению, вовлекли и малолетних детей, школы и систему образования. Согласно известному высказыванию, когда хотите уничтожить народ, уничтожьте сначала образование. И так они через школы и факультеты здесь начали "цветную революцию", - сказал парламентарий. Он отметил, что "Единая Сербия" является частью правящей коалиции, и так будет и в дальнейшем, партия выступает за то, чтобы государство завершило эту историю с "цветной революцией и мы вернулись к экономическим и другим общественным развитием Сербии". МВД Сербии сообщило в воскресенье, что предыдущей ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина. Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в минувшую субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, Нови-Сад, Лесковац, Вране и других. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

