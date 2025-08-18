Додик пригрозил еще одним референдумом о самоопределении боснийских сербов
Додик пригрозил провести второй референдум о самоопределении боснийских сербов
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов.
Додик в понедельник сообщил, что референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решения избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ, состоится в конце сентября. По его словам, Сараево при поддержке Запада нарушило мирное Дейтонское соглашение 1995 года и конституционное равноправие мусульманско-хорватской Федерации БиГ и Республики Сербской, а неутвержденного СБ ООН "высокого представителя" Кристиана Шмидта необходимо отозвать.
"Проведем референдум и потребуем, чтобы исполнялась воля сербского народа и его конституция. Сразу после этого, в конце сентября, претворим это в закон в Народной Скупщине, который потребует возвращения конституционной позиции Республики Сербской. Если в разумные сроки это не будет принято, или не будут сделаны заметные шаги навстречу, тогда Республика Сербская в период не более 90 дней от первого референдума проведет свой референдум о самостоятельности. У нас еще есть время для переговоров, мы не угрожаем, не хотим конфликтов, но наша политика будет ясной в этом вопросе", - заявил Додик на пресс-конференции, напомнив, что сербский народ имеет законное право на самоопределение.
Он добавил, что в случае возникновения напряженности международная миссия EUFOR может выступить буфером между частями страны.
Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик еще 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.