В Саратове завели дело после смерти ребенка, на которого упала скульптура

В Саратове завели дело после смерти ребенка, на которого упала скульптура - РИА Новости, 18.08.2025

В Саратове завели дело после смерти ребенка, на которого упала скульптура

18.08.2025

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти малолетней девочки, на которую накануне упала деревянная скульптура в парке в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. "Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении областного СУСК России. По предварительным данным, вечером 17 августа малолетняя девочка вместе с мамой находились на прогулке в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького, там на ребенка упала декоративная деревянная скульптура - девочка скончалась на месте. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц.

