Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 18.08.2025 (обновлено: 11:07 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/saratov-2035960657.html
Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка
Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка - РИА Новости, 18.08.2025
Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка
Прокуратура Саратовской области проверит исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T00:57:00+03:00
2025-08-18T11:07:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036010078_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_dcbe223c28e3c2fab3ab453375aaf8e3.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка в Саратове, где из-за падения декоративной деревянной скульптуры погибла девочка, сообщили в ведомстве. "Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Кроме того, будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры. По предварительным данным, 17 августа в вечернее время в городском парке Саратова на малолетнюю девочку упала декоративна деревянная скульптура. В результате происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.
https://ria.ru/20250809/prokuratura-2034297658.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036010078_0:82:960:802_1920x0_80_0_0_f73d73ded9806fb9df4d6dc2ca505379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия
Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка

Прокуратура проверит парк Саратова, в котором погибла девочка

© Прокуратура Саратовской области/TelegramДеревянная скульптура упала на малолетнего ребенка в парке в Саратове
Деревянная скульптура упала на малолетнего ребенка в парке в Саратове - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Прокуратура Саратовской области/Telegram
Деревянная скульптура упала на малолетнего ребенка в парке в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка в Саратове, где из-за падения декоративной деревянной скульптуры погибла девочка, сообщили в ведомстве.
"Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Кроме того, будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По предварительным данным, 17 августа в вечернее время в городском парке Саратова на малолетнюю девочку упала декоративна деревянная скульптура. В результате происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропортах Сибири
9 августа, 09:27
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала