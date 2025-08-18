https://ria.ru/20250818/saratov-2035960657.html

Прокуратура проверит парк в Саратове, где погибла девочка

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка в Саратове, где из-за падения декоративной деревянной скульптуры погибла девочка, сообщили в ведомстве. "Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Кроме того, будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории городского парка", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры. По предварительным данным, 17 августа в вечернее время в городском парке Саратова на малолетнюю девочку упала декоративна деревянная скульптура. В результате происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.

