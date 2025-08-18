Рейтинг@Mail.ru
Аварийно-диспетчерские службы РСО Подмосковья приведут к единому стандарту
Новости Подмосковья
 
17:34 18.08.2025
Аварийно-диспетчерские службы РСО Подмосковья приведут к единому стандарту
2025-08-18T17:34:00+03:00
2025-08-18T17:34:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье до начала отопительного сезона все аварийно-диспетчерские службы муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО) приведут к единому стандарту, разработанному на основе успешного опыта "Мособлгаза", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Все аварийно-диспетчерские службы РСО в Подмосковье до 1 октября приведут к единому стандарту. На основе успешной практики "Мособлгаза" в регионе разработан стандарт для муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). Это относится, в том числе к аварийно-диспетчерским службам, играющим ключевую роль в функционировании каждого предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Все их планируют привести к новому формату до начала отопительного сезона", - говорится в сообщении. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций был разработан единый стандарт. По его словам, сейчас задача предприятий и глав – масштабировать этот стандарт, внедрить до 1 декабря 10 ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации. "Самое важное, с чего начинаются все трансформации - аварийно-диспетчерские службы, которые находятся на переднем крае работы любого предприятия в сфере ЖКХ. Мы договорились, что именно их приведём к новому формату в первую очередь – до начала ОЗП… Хочу поблагодарить руководителя "Мособлгаза" Игоря Анатольевича Баранова и всю его команду, которая вовлечена в эту работу в разных локациях", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Уточняется, что стандарт включает 10 пунктов: аварийно-диспетчерское обеспечение, диагностирование сети, техническое обслуживание и ремонт, материально-техническое обеспечение, управление автотранспортом, обеспеченность персоналом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, работа с клиентами, Центр управления предприятием, цифровая трансформация. В аварийно-диспетчерской службе 3 ключевых параметра: датчики на объектах, цифровая диспетчерская, аварийная бригада. "В первую очередь котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы, канализационные насосные станции необходимо оснастить датчиками, а диспетчерские – техникой и программным обеспечением. Еще одна важная задача – внедрить в работу диспетчерских информационные системы. В их числе –1С АДС, контроль телеметрии, мониторинг транспортных средств", - сообщили в пресс-службе. Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов сообщил, что при внедрении стандарта компания поделилась своим опытом с коллегами, провела обучающие семинары и организовала внедрение на примере АО "Мособлтепло", проанализировав котельные в Рузском и Можайском округах и выявив целесообразность перевода 12 из 38 на газ, что позволит экономить 21,5 миллиона рублей в год и окупить инвестиции за 4 года. Он также отметил установку датчиков телеметрии на 148 объектах для перевода их на автоматическую работу и повышение надежности электроснабжения 44 объектов с высокой социальной нагрузкой путем подведения второго кабеля совместно с "Мособлэнерго" и "Россетями". Пресс-служба уточняет, что более половины муниципалитетов уже успешно работают по-новому стандарту. В их числе – диспетчерские службы в Рузе, Мытищах, Дмитровском, Домодедове, Люберцах и других муниципалитетах.
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье до начала отопительного сезона все аварийно-диспетчерские службы муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО) приведут к единому стандарту, разработанному на основе успешного опыта "Мособлгаза", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Все аварийно-диспетчерские службы РСО в Подмосковье до 1 октября приведут к единому стандарту. На основе успешной практики "Мособлгаза" в регионе разработан стандарт для муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО). Это относится, в том числе к аварийно-диспетчерским службам, играющим ключевую роль в функционировании каждого предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Все их планируют привести к новому формату до начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций был разработан единый стандарт. По его словам, сейчас задача предприятий и глав – масштабировать этот стандарт, внедрить до 1 декабря 10 ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации.
"Самое важное, с чего начинаются все трансформации - аварийно-диспетчерские службы, которые находятся на переднем крае работы любого предприятия в сфере ЖКХ. Мы договорились, что именно их приведём к новому формату в первую очередь – до начала ОЗП… Хочу поблагодарить руководителя "Мособлгаза" Игоря Анатольевича Баранова и всю его команду, которая вовлечена в эту работу в разных локациях", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Уточняется, что стандарт включает 10 пунктов: аварийно-диспетчерское обеспечение, диагностирование сети, техническое обслуживание и ремонт, материально-техническое обеспечение, управление автотранспортом, обеспеченность персоналом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, работа с клиентами, Центр управления предприятием, цифровая трансформация. В аварийно-диспетчерской службе 3 ключевых параметра: датчики на объектах, цифровая диспетчерская, аварийная бригада.
"В первую очередь котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы, канализационные насосные станции необходимо оснастить датчиками, а диспетчерские – техникой и программным обеспечением. Еще одна важная задача – внедрить в работу диспетчерских информационные системы. В их числе –1С АДС, контроль телеметрии, мониторинг транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.
Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов сообщил, что при внедрении стандарта компания поделилась своим опытом с коллегами, провела обучающие семинары и организовала внедрение на примере АО "Мособлтепло", проанализировав котельные в Рузском и Можайском округах и выявив целесообразность перевода 12 из 38 на газ, что позволит экономить 21,5 миллиона рублей в год и окупить инвестиции за 4 года. Он также отметил установку датчиков телеметрии на 148 объектах для перевода их на автоматическую работу и повышение надежности электроснабжения 44 объектов с высокой социальной нагрузкой путем подведения второго кабеля совместно с "Мособлэнерго" и "Россетями".
Пресс-служба уточняет, что более половины муниципалитетов уже успешно работают по-новому стандарту. В их числе – диспетчерские службы в Рузе, Мытищах, Дмитровском, Домодедове, Люберцах и других муниципалитетах.
