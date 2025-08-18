https://ria.ru/20250818/rosteha-2035980689.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С

В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С - РИА Новости, 18.08.2025

В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С

Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации. Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку. При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. "Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе". Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.

