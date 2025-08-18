Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
08:04 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rosteha-2035980689.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С - РИА Новости, 18.08.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С
Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:04:00+03:00
2025-08-18T08:04:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
ростех
су-35с
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136019/29/1360192967_0:106:3349:1989_1920x0_80_0_0_f9c313a3b4df5320f4dea57ca8be6052.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации. Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку. При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. "Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе". Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.
https://ria.ru/20250813/rostehi-2034927709.html
https://ria.ru/20250522/vitjazi-2018435797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136019/29/1360192967_0:0:2705:2029_1920x0_80_0_0_116c315dc0b5e1790ba609afc198ca82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростех, су-35с, су-34
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Су-35С, Су-34
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С

Ростех: Су-35С могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИстребители Су-35С
Истребители Су-35С - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации.
Автомат АК-12 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками
13 августа, 07:06
Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку.
При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет.
"Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе".
Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии
22 мая, 12:12
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехСу-35ССу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала