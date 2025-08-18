Рейтинг@Mail.ru
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rossija-2035962498.html
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - РИА Новости, 18.08.2025
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:13:00+03:00
2025-08-18T02:13:00+03:00
деловая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745394368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9a7801f41cab10ef05543ac6d3cece2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она. Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов". "Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства. "Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250624/putin-2025207959.html
https://ria.ru/20250817/invalidy-2035850109.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745394368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3f9df8a7a3d1a4908050ebd7e44dc3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
деловая россия, общество
Деловая Россия, Общество
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости

Каграманян: в России предпринимают меры для стимулирования инклюзивной занятости

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОпознавательный знак "Инвалид"
Опознавательный знак Инвалид - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин дал поручения правительству по налогообложению и социальным вопросам
24 июня, 21:22
Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов".
"Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства.
"Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Деловая Россия" предложила повысить конкурентоспособность инвалидов
Вчера, 03:24
 
Деловая РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала