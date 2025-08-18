https://ria.ru/20250818/rossija-2035962498.html
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - РИА Новости, 18.08.2025
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T02:13:00+03:00
2025-08-18T02:13:00+03:00
2025-08-18T02:13:00+03:00
деловая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745394368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9a7801f41cab10ef05543ac6d3cece2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она. Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов". "Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства. "Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250624/putin-2025207959.html
https://ria.ru/20250817/invalidy-2035850109.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745394368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3f9df8a7a3d1a4908050ebd7e44dc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деловая россия, общество
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
Каграманян: в России предпринимают меры для стимулирования инклюзивной занятости
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она.
Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов".
"Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства.
"Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.