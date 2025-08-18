https://ria.ru/20250818/rossija-2035962498.html

В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости

В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - РИА Новости, 18.08.2025

В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости

Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T02:13:00+03:00

2025-08-18T02:13:00+03:00

2025-08-18T02:13:00+03:00

деловая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745394368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9a7801f41cab10ef05543ac6d3cece2.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она. Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов". "Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства. "Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250624/putin-2025207959.html

https://ria.ru/20250817/invalidy-2035850109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

деловая россия, общество