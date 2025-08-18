https://ria.ru/20250818/robot-2036004035.html
ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов
ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:34:00+03:00
2025-08-18T10:34:00+03:00
2025-08-18T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. "На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - сказал Сырский в интервью агентству РБК-Украина. Сырский также признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов
Сырский заявил о планах ВСУ принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов