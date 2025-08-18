https://ria.ru/20250818/robot-2036004035.html

ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов

2025-08-18T10:34:00+03:00

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. "На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - сказал Сырский в интервью агентству РБК-Украина. Сырский также признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

