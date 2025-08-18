https://ria.ru/20250818/rebenok-2036078548.html

Глава района Самарской области подал в отставку после гибели ребенка

происшествия

самарская область

вячеслав федорищев

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Глава Клявлинского района Самарской области Петр Климашов подал в отставку после гибели ребенка, на которого упали незакрепленные ворота, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона. В начале совещания, которое транслировалось онлайн, стало известно, что на него не пришел глава Клявлинского района Петр Климашов, которого губернатор пригласил отдельно. Климашов не объяснил причину своего отсутствия. Федорищев сообщил, что получил заявление главы Клявлинского района об увольнении по собственному желанию. "Что этому предшествовало. По моему поручению вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко провел совещание с главами (муниципалитетов - ред.), повестка была простая: дисциплина в нашей с вами работе, коллеги. С чем было связано это совещание, вы все в курсе, многие главы на нем присутствовали. К сожалению, у нас произошла трагедия: у нас ворота, которые были не должным образом установлены, закреплены, по сути привели к трагедии - погиб ребенок", - сообщил Федорищев. Губернатор принес соболезнования семье ребенка и пообещал оказать ей поддержку. Федорищев сообщил, что после этого инцидента Климашов долго не выходил на связь, а когда его нашли, он доложил, что был на месте происшествия. "А потом через два часа выяснилось, что это не так, это вранье, не было его на месте", - сказал губернатор. Он призвал всех сотрудников правительства и глав муниципалитетов обращать внимание "не на личное, а на общее дело", быть всегда на связи.

самарская область

происшествия, самарская область, вячеслав федорищев