Трамп оценил визит Путина на Аляску - РИА Новости, 18.08.2025
20:35 18.08.2025 (обновлено: 20:43 18.08.2025)
Трамп оценил визит Путина на Аляску
Трамп оценил визит Путина на Аляску
Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны его российского коллеги Владимира Путина было "чудесно" приехать на саммит на Аляску. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны его российского коллеги Владимира Путина было "чудесно" приехать на саммит на Аляску."Было чудесно, что он сделал это", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о визите Путина на Аляску.
Трамп оценил визит Путина на Аляску

Трамп назвал визит Путина на Аляску чудесным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны его российского коллеги Владимира Путина было "чудесно" приехать на саммит на Аляску.
"Было чудесно, что он сделал это", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о визите Путина на Аляску.
"Попытка провалилась". СМИ раскрыли, что произошло на Аляске
АляскаВладимир ПутинСШАДональд ТрампВ мире
 
 
