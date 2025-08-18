https://ria.ru/20250818/putin-2036151641.html
Трамп оценил визит Путина на Аляску
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны его российского коллеги Владимира Путина было "чудесно" приехать на саммит на Аляску."Было чудесно, что он сделал это", - сказал Трамп в Белом доме, говоря о визите Путина на Аляску.
