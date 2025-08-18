https://ria.ru/20250818/put-2034855781.html

Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суровую жизнь она познала еще в детстве. Лопоухие уши — повод для постоянных насмешек дворовых. Билет в кино — неделя работы на хуторском рынке. В юности — тщетные попытки поступить в театральный, ночные репетиции в промерзших бытовках. на съемках.Наконец, триумф — "А зори здесь тихие". И сразу же провал — после "Маленькой Веры". Ее жизнь — история о том, как упрямство и талант способны сломать даже самые непреступные стены."Я тогда не знала, что голод — лучшая актерская школа"На хуторе под Усть-Лабинском жизнь не назвать легкой: нищета; раз в неделю грузовик с заоблачными ценами на колбасу; мать, согнувшаяся над грядками; блины с лебедой вместо мяса. Другой жизни Людмила Зайцева не знала. Единственное развлечение — пленка с фильмом — подарок киномеханика Миши. Ее он пускал в зал без билета. Там, в темноте маленького просмотрового зала рождалась мечта — столь желанная и столь далекая. После восьмого класса — малярные кисти вместо учебников, стройка — вместо института. Зарплату стабильно задерживали. То, что оставалось, уходило на дешевые съемные углы. В 1961-м она решила: хватит. Сорвалась в Москву в чужом мужском пальто, без гроша, но со стихами на пересохших губах. Приемная комиссия смотрела на нее с неприкрытым удивлением: "Откуда вы вообще?" И затем — это страшное слово "Отказ". Но хутор научил главному — падать и подниматься вновь.От вагончика на стройке до огней рампы: кровавый пот, предательство и триумф Людмилы ЗайцевойМосква встретила хуторскую девчонку не балетными классами, а цементной пылью в легких. Первое время приходилось ютиться в промерзшем вагончике на стройплощадке. Железная коробка насквозь провоняла олифой, но здесь она впервые попробовала шоколад. "Таяло во рту, как снежинка на печке", — вспоминала позже Зайцева, продолжая исправно посылать половину зарплаты матери в Усть-Лабинск.Три раза приемная комиссия в театральных без стеснения бросала ей в лицо: "Ваше место — у штукатурного ведра!" На четвертый выпала путевка в жизнь — контракт в Рязанском ТЮЗе. "Выносила помои, шила костюмы, но каждую ночь воровала реплики у спящих актеров", — признавалась актриса.Но в 1965-м она уже в Щукинском училище. И вот, первая роль — трехсекундный эпизод в фильме "Вальс". Рядом — Сергей Милованов. А потом — ресторан "Прага"... "Он научил меня есть устрицы, а потом — выковыривать их из горла", — шутила Зайцева.Три бывшие жены Милованова быстро остудили романтический порыв. В личной жизни неудача. Зато какой взлет в карьере — "Здравствуй и прощай", "А зори здесь тихие"... Камера любила ее изможденное лицо, будто высеченное из гранита."Вы — звезда, а я — инженер" — фраза, перевернувшая все. Владимир с розами у служебного входа казался спасением. Восемь лет тихого счастья без колец и скандалов. Пока однажды ночью он не произнес: "Детей не будет. Никогда". Уходила в чем была — в поношенном свитере и с чемоданом книг. "Лучше одна, чем с человеком, который боится будущего", — рассудила Зайцева.Шесть дней до вечности: как Людмила Зайцева нашла и потеряла свою великую любовьГеннадия Воронина она впервые увидела на съемках фильма "Праздники детства". В павильоне, пропахшем гримом и пылью, он стоял казался колючим, как еж. Напоминал сироту с глазами, полными боли."Жалко было смотреть на себя в зеркало, — признавалась позже Зайцева, — а он смотрел на меня так, будто я самая красивая".Свадьбу сыграли всего через шесть дней после знакомства. А спустя три года родилась дочь. "Нас связало крепкой цепью", — говорила актриса, и эта цепь держалась тридцать лет.Начинать совместную жизнь пришлось с нуля: коммуналка, очередь за "Волгой", кирпичи на даче, которые они таскали вместе. "Общими усилиями добились всего", — с гордостью вспоминала актриса. Лишь нулевые ударили обухом: ролей все меньше, деньги таяли на глазах. Смерть отчима, прикованная к постели мать, вечные подработки мужа, с которыми он заработал лишь инсульт. "Продала все, даже бабушкины серьги, — вспоминала Зайцева. — Но купить здоровье нельзя".В 2011-м у Воронина случился второй инсульт. Умирая в больничной палате, он до последнего крепко держал ее руку. После — четыре года затворничества. "Только дочь знала, что я жива".Зайцева не сдалась. Из депрессии она вышла прямиком на съемочную площадку. В неполные 80 она — живая легенда: народная артистка, меценат, хранительница памяти Усть-Лабинска."Дом мамы пришлось продать, — рассказывала она с толикой грусти. — Но я знаю: Гена ждет меня там, где нет ни боли, ни нужды"."Дочка говорит, я — боец. А я просто выживала — как в том вагончике на стройке. Только теперь греет не плитка шоколада, а смех внуков".

