Рейтинг@Mail.ru
Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/put-2034855781.html
Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой
Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой - РИА Новости, 18.08.2025
Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой
Суровую жизнь она познала еще в детстве. Лопоухие уши — повод для постоянных насмешек дворовых. Билет в кино — неделя работы на хуторском рынке. В юности —... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:10:00+03:00
2025-08-18T20:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139148/11/1391481134_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_65822e24c9eb0ce1281bf2a78b500a12.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суровую жизнь она познала еще в детстве. Лопоухие уши — повод для постоянных насмешек дворовых. Билет в кино — неделя работы на хуторском рынке. В юности — тщетные попытки поступить в театральный, ночные репетиции в промерзших бытовках. на съемках.Наконец, триумф — "А зори здесь тихие". И сразу же провал — после "Маленькой Веры". Ее жизнь — история о том, как упрямство и талант способны сломать даже самые непреступные стены."Я тогда не знала, что голод — лучшая актерская школа"На хуторе под Усть-Лабинском жизнь не назвать легкой: нищета; раз в неделю грузовик с заоблачными ценами на колбасу; мать, согнувшаяся над грядками; блины с лебедой вместо мяса. Другой жизни Людмила Зайцева не знала. Единственное развлечение — пленка с фильмом — подарок киномеханика Миши. Ее он пускал в зал без билета. Там, в темноте маленького просмотрового зала рождалась мечта — столь желанная и столь далекая. После восьмого класса — малярные кисти вместо учебников, стройка — вместо института. Зарплату стабильно задерживали. То, что оставалось, уходило на дешевые съемные углы. В 1961-м она решила: хватит. Сорвалась в Москву в чужом мужском пальто, без гроша, но со стихами на пересохших губах. Приемная комиссия смотрела на нее с неприкрытым удивлением: "Откуда вы вообще?" И затем — это страшное слово "Отказ". Но хутор научил главному — падать и подниматься вновь.От вагончика на стройке до огней рампы: кровавый пот, предательство и триумф Людмилы ЗайцевойМосква встретила хуторскую девчонку не балетными классами, а цементной пылью в легких. Первое время приходилось ютиться в промерзшем вагончике на стройплощадке. Железная коробка насквозь провоняла олифой, но здесь она впервые попробовала шоколад. "Таяло во рту, как снежинка на печке", — вспоминала позже Зайцева, продолжая исправно посылать половину зарплаты матери в Усть-Лабинск.Три раза приемная комиссия в театральных без стеснения бросала ей в лицо: "Ваше место — у штукатурного ведра!" На четвертый выпала путевка в жизнь — контракт в Рязанском ТЮЗе. "Выносила помои, шила костюмы, но каждую ночь воровала реплики у спящих актеров", — признавалась актриса.Но в 1965-м она уже в Щукинском училище. И вот, первая роль — трехсекундный эпизод в фильме "Вальс". Рядом — Сергей Милованов. А потом — ресторан "Прага"... "Он научил меня есть устрицы, а потом — выковыривать их из горла", — шутила Зайцева.Три бывшие жены Милованова быстро остудили романтический порыв. В личной жизни неудача. Зато какой взлет в карьере — "Здравствуй и прощай", "А зори здесь тихие"... Камера любила ее изможденное лицо, будто высеченное из гранита."Вы — звезда, а я — инженер" — фраза, перевернувшая все. Владимир с розами у служебного входа казался спасением. Восемь лет тихого счастья без колец и скандалов. Пока однажды ночью он не произнес: "Детей не будет. Никогда". Уходила в чем была — в поношенном свитере и с чемоданом книг. "Лучше одна, чем с человеком, который боится будущего", — рассудила Зайцева.Шесть дней до вечности: как Людмила Зайцева нашла и потеряла свою великую любовьГеннадия Воронина она впервые увидела на съемках фильма "Праздники детства". В павильоне, пропахшем гримом и пылью, он стоял казался колючим, как еж. Напоминал сироту с глазами, полными боли."Жалко было смотреть на себя в зеркало, — признавалась позже Зайцева, — а он смотрел на меня так, будто я самая красивая".Свадьбу сыграли всего через шесть дней после знакомства. А спустя три года родилась дочь. "Нас связало крепкой цепью", — говорила актриса, и эта цепь держалась тридцать лет.Начинать совместную жизнь пришлось с нуля: коммуналка, очередь за "Волгой", кирпичи на даче, которые они таскали вместе. "Общими усилиями добились всего", — с гордостью вспоминала актриса. Лишь нулевые ударили обухом: ролей все меньше, деньги таяли на глазах. Смерть отчима, прикованная к постели мать, вечные подработки мужа, с которыми он заработал лишь инсульт. "Продала все, даже бабушкины серьги, — вспоминала Зайцева. — Но купить здоровье нельзя".В 2011-м у Воронина случился второй инсульт. Умирая в больничной палате, он до последнего крепко держал ее руку. После — четыре года затворничества. "Только дочь знала, что я жива".Зайцева не сдалась. Из депрессии она вышла прямиком на съемочную площадку. В неполные 80 она — живая легенда: народная артистка, меценат, хранительница памяти Усть-Лабинска."Дом мамы пришлось продать, — рассказывала она с толикой грусти. — Но я знаю: Гена ждет меня там, где нет ни боли, ни нужды"."Дочка говорит, я — боец. А я просто выживала — как в том вагончике на стройке. Только теперь греет не плитка шоколада, а смех внуков".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139148/11/1391481134_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_22a047bd2a0c9d0e105c84ae8aa54008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Из нищеты — к успеху: "Тихие зори" актрисы Людмилы Зайцевой

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСтанислав Говорухин и Людмила Зайцева
Станислав Говорухин и Людмила Зайцева - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Станислав Говорухин и Людмила Зайцева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суровую жизнь она познала еще в детстве. Лопоухие уши — повод для постоянных насмешек дворовых. Билет в кино — неделя работы на хуторском рынке. В юности — тщетные попытки поступить в театральный, ночные репетиции в промерзших бытовках. на съемках.
Наконец, триумф — "А зори здесь тихие". И сразу же провал — после "Маленькой Веры". Ее жизнь — история о том, как упрямство и талант способны сломать даже самые непреступные стены.

"Я тогда не знала, что голод — лучшая актерская школа"

На хуторе под Усть-Лабинском жизнь не назвать легкой: нищета; раз в неделю грузовик с заоблачными ценами на колбасу; мать, согнувшаяся над грядками; блины с лебедой вместо мяса. Другой жизни Людмила Зайцева не знала.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЕлена Проклова, Людмила Зайцева, Мамата Шакар, Раму Кариат, Григорий Александров. Х Московский международный кинофестиваль
Елена Проклова, Людмила Зайцева, Мамата Шакар, Раму Кариат, Григорий Александров. Х Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Елена Проклова, Людмила Зайцева, Мамата Шакар, Раму Кариат, Григорий Александров. Х Московский международный кинофестиваль
Единственное развлечение — пленка с фильмом — подарок киномеханика Миши. Ее он пускал в зал без билета. Там, в темноте маленького просмотрового зала рождалась мечта — столь желанная и столь далекая.
После восьмого класса — малярные кисти вместо учебников, стройка — вместо института. Зарплату стабильно задерживали. То, что оставалось, уходило на дешевые съемные углы. В 1961-м она решила: хватит. Сорвалась в Москву в чужом мужском пальто, без гроша, но со стихами на пересохших губах.
Приемная комиссия смотрела на нее с неприкрытым удивлением: "Откуда вы вообще?" И затем — это страшное слово "Отказ". Но хутор научил главному — падать и подниматься вновь.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСцена из кинофильма "А зори здесь тихие…"
Сцена из кинофильма А зори здесь тихие… - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сцена из кинофильма "А зори здесь тихие…"

От вагончика на стройке до огней рампы: кровавый пот, предательство и триумф Людмилы Зайцевой

Москва встретила хуторскую девчонку не балетными классами, а цементной пылью в легких. Первое время приходилось ютиться в промерзшем вагончике на стройплощадке. Железная коробка насквозь провоняла олифой, но здесь она впервые попробовала шоколад. "Таяло во рту, как снежинка на печке", — вспоминала позже Зайцева, продолжая исправно посылать половину зарплаты матери в Усть-Лабинск.
Три раза приемная комиссия в театральных без стеснения бросала ей в лицо: "Ваше место — у штукатурного ведра!" На четвертый выпала путевка в жизнь — контракт в Рязанском ТЮЗе. "Выносила помои, шила костюмы, но каждую ночь воровала реплики у спящих актеров", — признавалась актриса.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Актриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Актриса Людмила Зайцева выступает на церемонии прощания с Народным артистом РФ, драматургом и режиссером Виктором Мережко в Центральном доме кинематографистов
Но в 1965-м она уже в Щукинском училище. И вот, первая роль — трехсекундный эпизод в фильме "Вальс". Рядом — Сергей Милованов. А потом — ресторан "Прага"... "Он научил меня есть устрицы, а потом — выковыривать их из горла", — шутила Зайцева.
Три бывшие жены Милованова быстро остудили романтический порыв. В личной жизни неудача. Зато какой взлет в карьере — "Здравствуй и прощай", "А зори здесь тихие"... Камера любила ее изможденное лицо, будто высеченное из гранита.
"Вы — звезда, а я — инженер" — фраза, перевернувшая все. Владимир с розами у служебного входа казался спасением. Восемь лет тихого счастья без колец и скандалов. Пока однажды ночью он не произнес: "Детей не будет. Никогда". Уходила в чем была — в поношенном свитере и с чемоданом книг. "Лучше одна, чем с человеком, который боится будущего", — рассудила Зайцева.
© Киностудия им. М. Горького (1988) Кадр из фильма "Маленькая Вера"
Кадр из фильма Маленькая Вера - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1988)
Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Шесть дней до вечности: как Людмила Зайцева нашла и потеряла свою великую любовь

Геннадия Воронина она впервые увидела на съемках фильма "Праздники детства". В павильоне, пропахшем гримом и пылью, он стоял казался колючим, как еж. Напоминал сироту с глазами, полными боли.
"Жалко было смотреть на себя в зеркало, — признавалась позже Зайцева, — а он смотрел на меня так, будто я самая красивая".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Зайцева во время съемок на киностудии "Мосфильм". 1987 год
Актриса Людмила Зайцева во время съемок на киностудии Мосфильм. 1987 год - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Людмила Зайцева во время съемок на киностудии "Мосфильм". 1987 год
Свадьбу сыграли всего через шесть дней после знакомства. А спустя три года родилась дочь. "Нас связало крепкой цепью", — говорила актриса, и эта цепь держалась тридцать лет.
Начинать совместную жизнь пришлось с нуля: коммуналка, очередь за "Волгой", кирпичи на даче, которые они таскали вместе. "Общими усилиями добились всего", — с гордостью вспоминала актриса. Лишь нулевые ударили обухом: ролей все меньше, деньги таяли на глазах. Смерть отчима, прикованная к постели мать, вечные подработки мужа, с которыми он заработал лишь инсульт. "Продала все, даже бабушкины серьги, — вспоминала Зайцева. — Но купить здоровье нельзя".
© РИА Новости / Иосиф Будневич | Перейти в медиабанкИсполнительницы ролей в фильме "А зори здесь тихие" Елена Драпеко и Людмила Зайцева c режиссером Станиславом Ростоцким
Исполнительницы ролей в фильме А зори здесь тихие Елена Драпеко и Людмила Зайцева c режиссером Станиславом Ростоцким - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Иосиф Будневич
Перейти в медиабанк
Исполнительницы ролей в фильме "А зори здесь тихие" Елена Драпеко и Людмила Зайцева c режиссером Станиславом Ростоцким
В 2011-м у Воронина случился второй инсульт. Умирая в больничной палате, он до последнего крепко держал ее руку. После — четыре года затворничества. "Только дочь знала, что я жива".
Зайцева не сдалась. Из депрессии она вышла прямиком на съемочную площадку. В неполные 80 она — живая легенда: народная артистка, меценат, хранительница памяти Усть-Лабинска.
"Дом мамы пришлось продать, — рассказывала она с толикой грусти. — Но я знаю: Гена ждет меня там, где нет ни боли, ни нужды".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Зайцева
Актриса Людмила Зайцева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Людмила Зайцева
"Дочка говорит, я — боец. А я просто выживала — как в том вагончике на стройке. Только теперь греет не плитка шоколада, а смех внуков".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала