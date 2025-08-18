Число индустриальных партнеров "Профессионалов" достигло почти 10 тысяч

Рейтинг@Mail.ru
Профессионалы. Сделано в России
 
10:57 18.08.2025
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В 2025 году число индустриальных партнеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" достигло почти 10 тысяч, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. О роли индустриальных экспертов в развитии чемпионатного движения рассказала директор по производству компании "Мануфактуры Боско", эксперт компетенции "Технологии моды" на финальном этапе чемпионата "Профессионалы" в Калуге Рашида Глазнева. "Индустриальные эксперты на чемпионате выступают не только наблюдателями, обеспечивая правильное проведение соревнований по своим компетенциям и соблюдение техники безопасности, но и как наставники, обладающими профессиональными знаниями и опытом. Это помогает нам раскрыть потенциал участников, придать им уверенности на чемпионате, продемонстрировать свое мастерство", – приводит пресс-служба слова Глазневой. Она отметила, что опыт работы экспертом помогает представителям компаний-работодателей увидеть актуальные тенденции, инновационные решения, которые предлагают молодые специалисты, привнести новые идеи на производство. "Технологии не стоят на месте, необходимо постоянно держать руку на пульсе. Очень важно, что мы видим заинтересованных и мотивированных молодых специалистов и гордимся их достижениями. А компетенция "Технологии моды", которая будет представлена в этом году на финале в Калуге, – это огромный творческий мир, который позволяет участникам проявить свою индивидуальность", – заключила Глазнева. Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Движение по профессиональному мастерству включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" организован при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В 2025 году число индустриальных партнеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" достигло почти 10 тысяч, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
О роли индустриальных экспертов в развитии чемпионатного движения рассказала директор по производству компании "Мануфактуры Боско", эксперт компетенции "Технологии моды" на финальном этапе чемпионата "Профессионалы" в Калуге Рашида Глазнева.
"Индустриальные эксперты на чемпионате выступают не только наблюдателями, обеспечивая правильное проведение соревнований по своим компетенциям и соблюдение техники безопасности, но и как наставники, обладающими профессиональными знаниями и опытом. Это помогает нам раскрыть потенциал участников, придать им уверенности на чемпионате, продемонстрировать свое мастерство", – приводит пресс-служба слова Глазневой.
Она отметила, что опыт работы экспертом помогает представителям компаний-работодателей увидеть актуальные тенденции, инновационные решения, которые предлагают молодые специалисты, привнести новые идеи на производство.
"Технологии не стоят на месте, необходимо постоянно держать руку на пульсе. Очень важно, что мы видим заинтересованных и мотивированных молодых специалистов и гордимся их достижениями. А компетенция "Технологии моды", которая будет представлена в этом году на финале в Калуге, – это огромный творческий мир, который позволяет участникам проявить свою индивидуальность", – заключила Глазнева.
Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Движение по профессиональному мастерству включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Чемпионат "Профессионалы" организован при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
