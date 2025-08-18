https://ria.ru/20250818/primore-2036111343.html

Приморский нацпарк показал леопарда, который не боится дождя

Дальневосточный леопард, который не боится дождя, появился в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, нетипичное поведение краснокнижного хищника запечатлено на... РИА Новости, 18.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Дальневосточный леопард, который не боится дождя, появился в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, нетипичное поведение краснокнижного хищника запечатлено на видео, сообщило учреждение в своем Тelegram-канале. "И дождь, и ветер — нипочем! Этот отважный дальневосточный леопард не боится ни плохой погоды, ни сильного ветра, ни дождя... Такое поведение для крупной кошки нетипично, ведь эти животные предпочитают "не пачкать лапы" в непогоду и оставаться в укрытии во время дождя или снега", - говорится в сообщении. Пост сопроводили видео: дальневосточный леопард взобрался на вершину сопки, на кадрах видна заметно намокшая "шкурка" зверя, в морду которого бьёт ветер и дождь. Раскачиваются ветки деревьев, слышен шум ветра. Леопард, постоянно оглядываясь, начинает лапами скрести землю. Потом встаёт и уходит. В нацпарке пояснили, что краснокнижный зверь, когда роет задними лапами землю, с помощью такой визуальной "метки" обозначает свою территорию и передает информацию о физическом и физиологическом состоянии. Видео получили сотрудники отдела науки "Земли леопарда", добавили в учреждении. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

Варвара Скокшина

Дальневосточный леопард в нацпарке в Приморье Этот отважный дальневосточный леопард не боится ни плохой погоды, ни сильного ветра, ни дождя — везде стремится оставить свою метку. Такое поведение для крупной кошки нетипично, ведь эти животные предпочитают «не пачкать лапы» в непогоду и оставаться в укрытии во время дождя или снега. А метки леопарды оставляют не просто так. С помощью них они обозначают свою территорию и передают информацию о физическом и физиологическом состоянии «хозяина владений». На данных кадрах особь использует визуальную метку: роет почву задними лапами. 2025-08-18T17:41 true PT0M14S

