Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером информации о саммите на Аляске, в том числе с учетом работы в "Группе друзей мира на Украине", сообщает пресс-служба Кремля. "Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении пресс-службы. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

