Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/prezident-2036106814.html
Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации
Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации - РИА Новости, 18.08.2025
Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:23:00+03:00
2025-08-18T17:23:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
луис инасиу лула да силва
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером информации о саммите на Аляске, в том числе с учетом работы в "Группе друзей мира на Украине", сообщает пресс-служба Кремля. "Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении пресс-службы. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250818/putin-2036104779.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_894568978941258184bc878b2e72f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, луис инасиу лула да силва, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Дональд Трамп
Президент Бразилии отметил важность переданной Путиным информации

Лула да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером информации о саммите на Аляске, в том числе с учетом работы в "Группе друзей мира на Украине", сообщает пресс-служба Кремля.
"Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин поделился с президентом Киргизии итогами саммита на Аляске
17:18
 
В миреРоссияАляскаСШАЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала