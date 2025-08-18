Рейтинг@Mail.ru
ВСУ по ошибке отправляют солдат на позиции ВС России в ДНР, сообщил боец - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 18.08.2025
ВСУ по ошибке отправляют солдат на позиции ВС России в ДНР, сообщил боец
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ не владеют информацией о линии фронта в Красноармейске (украинское название - Покровск), отправляя солдат на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Велес". "Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции", - сообщил "Велес". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ по ошибке отправляют солдат на позиции ВС России в ДНР, сообщил боец

ВСУ отправляют солдат на позиции ВС России в Красноармейске

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ не владеют информацией о линии фронта в Красноармейске (украинское название - Покровск), отправляя солдат на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Велес".
"Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции", - сообщил "Велес".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно обстреляли друг друга
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
