ВСУ по ошибке отправляют солдат на позиции ВС России в ДНР, сообщил боец
СЕЛИДОВО, 18 авг - РИА Новости. ВСУ не владеют информацией о линии фронта в Красноармейске (украинское название - Покровск), отправляя солдат на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Велес". "Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции", - сообщил "Велес". Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
